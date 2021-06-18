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«Издательства погубят не конкуренты, а собственное бездействие»

Писатель Олег Рой о том, как приучить детей к книгам, и почему российским авторам трудно издаваться на родине
Галина Столярова
Максим Стулов / Ведомости

В мире, где средством коммуникации все чаще становятся гаджеты, задача заинтересовать ребенка книгой превращается в настоящий вызов. Меняются герои, язык общения и окружающий мир. Писатель Олег Рой нашел из этой ситуации свой выход, открыв несколько студий и начав снимать анимационные сериалы по мотивам своих романов. Анимационные проекты Роя удостоились более чем 40 международных наград, сериалы закупают Netflix и ivi, а его романы переводят на английский, китайский и японский.

«Идея отключить ребенка от гаджетов утопична»

– Вы пишете детские книги уже почти 20 лет. Какой язык близок и понятен сегодняшнему ребенку?

– Прежде всего это язык визуализации. Современные дети привыкли, что информацию им разжевывают через визуальные образы и они эти образы потребляют. Этот тренд нам демонстрирует и Gravity Falls, Marvel, и Disney. И надо признать, что происходящее немного напрягает писателя: литература строится все-таки не на визуальных, а на вербальных образах. А сегодня автору приходится менять свой язык и делать его более визуальным. Ты больше не рассказываешь ребенку историю, ты показываешь ему литературным языком ту или иную ситуацию.

Язык должен быть доступным, понятным, а содержание – ценным. Ответственные родители (а у нас таких, к счастью, много) книгу, которую сами не прочитали и не наслышаны о ней, ребенку не дадут. И поэтому автору необходимо так строить язык своего повествования, чтобы он еще и родителю показался интересным. Найти подход к родителю легче, если твои книги транслируют те ценности, которые сегодня важны. Это здоровый образ жизни, гармоничные отношения в семье, социализация ребенка, умение общаться в коллективе, реализация творческих способностей. Из всех этих составляющих и складывается мироощущение твоего произведения.

– Роль визуальной культуры возрастает, и родителям все сложнее вызвать у ребенка интерес к книге. Что вы им посоветуете?

– Сейчас это практически не зависит от писателя, как ни прискорбно это мне как автору признавать. Навряд ли еще хотя бы один писатель или издательство вам в этом признаются, но, увы, такова реальность. Мы живем в удивительное время, когда писатель и та история, которую он рассказывает, не имеют первостепенного значения. На первый план выходят маркетинговые инструменты, которые стимулируют совершить покупку книги. Это прекрасно видно на примере Гарри Поттера. Почему он владеет умами миллионов детей? Потому что маркетологи создали вокруг него целую вселенную, целую франшизу. При этом в силу привычки к визуальной культуре ребенок становится все более ленивым в плане работы над текстом. Чтение – это труд. В книгу нужно вникнуть, осмыслить ее содержание. Делу трудно помочь, если дома нет культуры семейного чтения, привычки обсуждать прочитанное, играть с ребенком, дописывать сюжеты, рисовать картинки к прочитанному, дополняя иллюстрации или создавая новые.

Идея отключить ребенка от гаджетов утопична. Она может осуществиться, только если исчезнет интернет как таковой. Сейчас платформы идут на всевозможные уловки, чтобы сделать ребенка постоянным потребителем визуального контента, и у них в руках великое множество эффективных инструментов для достижения этой цели. Владельцам платформ некогда думать про чтение, и с точки интересов их бизнеса они правы: зачем им про чтение думать – бизнес у них другой. Про чтение должны думать издательские дома, но они предпочитают почивать на лаврах минувших дней. И очень напрасно: они упускают время и теряют контроль над ситуацией. Уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим крушение многих издательских домов, которых погубят не конкуренты, а их собственное бездействие. На обломках этих рухнувших домов будут расти дети – и вырастут без книг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных