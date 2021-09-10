– Идея выпустить этот альбом пришла очень давно, причем сначала хотели записать только немецкую музыку. Но поскольку вся моя жизнь очень плотно занята выступлениями, времени на новый альбом у меня практически не было. Я просто не знала, когда смогу этим заняться, поэтому серьезно об этом даже не задумывалась. И когда случились локдауны и закрытие театров, появилась возможность сконцентрироваться, выбрать репертуар и серьезно поработать над альбомом. Диск состоит из двух частей – итальянской и немецкой. Итальянская была записана на сцене «Ла Скала», во время живого концерта, но потом этот театр, к сожалению, закрыли на очень длительный срок. Вторую часть – уже немецкую программу, а также музыку Перселла и Чайковского – мы записывали уже в апреле, также в «Ла Скала», но при пустом зале. Сам диск получился замечательный, очень интересный. Amata dalle tenebre – это поэтическая итальянская фраза, в переводе означающая «любимая тенью». Думаю, эта тень олицетворяет все вместе: смерть, болезнь, депрессию; т. е. все то, что обозначает символ тени как таковой.