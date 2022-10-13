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Валерий Тодоровский: «Я хочу осмыслить эту новую реальность»

Знаменитый режиссер и продюсер – о российских сериалах, своем новом и будущих проектах
Лариса Юсипова
Режиссер Валерий Тодоровский / Григорий Сысоев / РИА Новости

На видеосервисах more.tv и Wink стартовал показ сериала «Надвое» режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Это история о том, как жизнь двух друзей – офисных работников (роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров) кардинально меняется после одной не очень удачной командировки в Петербург и встречи с двумя совершенно не похожими друг на друга жительницами Северной столицы.

Почему режиссер «Страны глухих» и «Оттепели» решил снять историю про «офисный планктон», как снимаются сейчас сериалы и почему для продюсера важен азарт поиска новых талантов – Тодоровский рассказал в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных