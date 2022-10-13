Валерий Тодоровский: «Я хочу осмыслить эту новую реальность»Знаменитый режиссер и продюсер – о российских сериалах, своем новом и будущих проектах
На видеосервисах more.tv и Wink стартовал показ сериала «Надвое» режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Это история о том, как жизнь двух друзей – офисных работников (роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров) кардинально меняется после одной не очень удачной командировки в Петербург и встречи с двумя совершенно не похожими друг на друга жительницами Северной столицы.
Почему режиссер «Страны глухих» и «Оттепели» решил снять историю про «офисный планктон», как снимаются сейчас сериалы и почему для продюсера важен азарт поиска новых талантов – Тодоровский рассказал в интервью «Ведомостям».
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