Валерий Тодоровский: «Я хочу осмыслить эту новую реальность»

На видеосервисах more.tv и Wink стартовал показ сериала «Надвое» режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Это история о том, как жизнь двух друзей – офисных работников (роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров) кардинально меняется после одной не очень удачной командировки в Петербург и встречи с двумя совершенно не похожими друг на друга жительницами Северной столицы.