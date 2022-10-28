Алексей Иванов: «Экранизация – всегда путь утрат и дополнений»

Эпическое фэнтези «Сердце пармы» три уикенда подряд сохраняет лидерство в прокате. По данным на 27 октября, сборы кинокартины составили 478,8 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Фильм Антона Мегердичева уже стал самым кассовым российским релизом этого года, а в общем зачете – пока на третьей строчке. Лучше собирали только голливудские релизы в начале года – «Анчартед» (1,5 млрд руб., данные ЕАИС) и «Смерть на Ниле» (почти 670 млн).