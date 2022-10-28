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Алексей Иванов: «Экранизация – всегда путь утрат и дополнений»

Автор романа «Сердце пармы» о фильме, Стивене Кинге и дизельпанке
Николай Корнацкий
Писатель Алексей Иванов / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эпическое фэнтези «Сердце пармы» три уикенда подряд сохраняет лидерство в прокате. По данным на 27 октября, сборы кинокартины составили 478,8 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Фильм Антона Мегердичева уже стал самым кассовым российским релизом этого года, а в общем зачете – пока на третьей строчке. Лучше собирали только голливудские релизы в начале года – «Анчартед» (1,5 млрд руб., данные ЕАИС) и «Смерть на Ниле» (почти 670 млн).

В основе блокбастера – одноименный бестселлер Алексея Иванова, одного из самых экранизируемых современных российских писателей. В фильмы и сериалы превратились почти все его романы – «Географ глобус пропил», «Пищеблок», «Ненастье», «Общага-на-Крови», «Тобол». По его сценарию снята историческая драма «Царь», в планах – экранизация книг «Золото бунта», «Псоглавцы», «Тени тевтонов», нон-фикшена «Вилы».

В интервью «Ведомостям» писатель поделился впечатлениями от фильма «Сердце пармы», а также рассказал о новой книге «Бронепароходы», которая выйдет в январе 2023 г.

Толстой и Шекспир

– Как вам экранизация «Сердца пармы»? Соответствует духу романа?

– Сразу скажу, что мне фильм очень понравился. И не потому, что он хорошо отражает книгу, а потому, что сам по себе является интересной историей. Для фильма это важнее, чем слепое следование роману-первоисточнику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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