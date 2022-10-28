Алексей Иванов: «Экранизация – всегда путь утрат и дополнений»Автор романа «Сердце пармы» о фильме, Стивене Кинге и дизельпанке
Эпическое фэнтези «Сердце пармы» три уикенда подряд сохраняет лидерство в прокате. По данным на 27 октября, сборы кинокартины составили 478,8 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Фильм Антона Мегердичева уже стал самым кассовым российским релизом этого года, а в общем зачете – пока на третьей строчке. Лучше собирали только голливудские релизы в начале года – «Анчартед» (1,5 млрд руб., данные ЕАИС) и «Смерть на Ниле» (почти 670 млн).
В основе блокбастера – одноименный бестселлер Алексея Иванова, одного из самых экранизируемых современных российских писателей. В фильмы и сериалы превратились почти все его романы – «Географ глобус пропил», «Пищеблок», «Ненастье», «Общага-на-Крови», «Тобол». По его сценарию снята историческая драма «Царь», в планах – экранизация книг «Золото бунта», «Псоглавцы», «Тени тевтонов», нон-фикшена «Вилы».
В интервью «Ведомостям» писатель поделился впечатлениями от фильма «Сердце пармы», а также рассказал о новой книге «Бронепароходы», которая выйдет в январе 2023 г.
Толстой и Шекспир
– Сразу скажу, что мне фильм очень понравился. И не потому, что он хорошо отражает книгу, а потому, что сам по себе является интересной историей. Для фильма это важнее, чем слепое следование роману-первоисточнику.