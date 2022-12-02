Руслан Кудашов: «Задача режиссера – не расслабляться»

Главный режиссер петербургского Большого театра кукол (БТК), лауреат «Золотой маски» Руслан Кудашов разговаривает со зрителем языком философских притч. Его спектакли на вечные темы – о поисках любви, обретении внутренней свободы, умении остаться человеком – получаются современными и преодолевают не только возрастные различия, но и предрассудки, условности. Возглавив труппу в 2006 г., Кудашов превратил БТК в театральный ковчег, где можно найти не только небанальную трактовку всегда актуального сюжета, но и психологическую точку опоры. В интервью «Ведомостям» Кудашов рассказал о законах театрального энергообмена, а также своем способе сделать сцену заповедной территорией свободы.