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Руслан Кудашов: «Задача режиссера – не расслабляться»

Главный режиссер Большого театра кукол о том, как превратить театральную сцену в территорию свободы
Галина Столярова
Павел Каравашкин / PhotoXPress

Главный режиссер петербургского Большого театра кукол (БТК), лауреат «Золотой маски» Руслан Кудашов разговаривает со зрителем языком философских притч. Его спектакли на вечные темы – о поисках любви, обретении внутренней свободы, умении остаться человеком – получаются современными и преодолевают не только возрастные различия, но и предрассудки, условности. Возглавив труппу в 2006 г., Кудашов превратил БТК в театральный ковчег, где можно найти не только небанальную трактовку всегда актуального сюжета, но и психологическую точку опоры. В интервью «Ведомостям» Кудашов рассказал о законах театрального энергообмена, а также своем способе сделать сцену заповедной территорией свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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