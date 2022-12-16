Константин Чудовский: «Не люблю дирижировать по нотам»Главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра и театра «Урал опера балет» о творческой свободе
Константин Чудовский – главный дирижер созданного в 2019 г. Государственного Кремлевского оркестра. Уже три года Чудовский также является главным дирижером театра «Урал опера балет». В репертуаре творческих коллективов, которыми он руководит, есть не только оперные блокбастеры, но и малоизвестные шедевры русской музыки. Это его подход – открывать для слушателей новые произведения.
На сцену Чудовский выходит без партитуры и знает наизусть все исполняемые произведения. И это не прихоть и не бравада, а, как считает он, необходимое условие успешного исполнения и безупречного звучания оркестра. Понятие творческой свободы для Чудовского тесно связано с феноменальной памятью и психологической чуткостью.
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