Константин Чудовский: «Не люблю дирижировать по нотам»

Константин Чудовский – главный дирижер созданного в 2019 г. Государственного Кремлевского оркестра. Уже три года Чудовский также является главным дирижером театра «Урал опера балет». В репертуаре творческих коллективов, которыми он руководит, есть не только оперные блокбастеры, но и малоизвестные шедевры русской музыки. Это его подход – открывать для слушателей новые произведения.