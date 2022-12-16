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Константин Чудовский: «Не люблю дирижировать по нотам»

Главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра и театра «Урал опера балет» о творческой свободе
Галина Столярова
Главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский / URA.RU / ТАСС

Константин Чудовский – главный дирижер созданного в 2019 г. Государственного Кремлевского оркестра. Уже три года Чудовский также является главным дирижером театра «Урал опера балет». В репертуаре творческих коллективов, которыми он руководит, есть не только оперные блокбастеры, но и малоизвестные шедевры русской музыки. Это его подход – открывать для слушателей новые произведения.

На сцену Чудовский выходит без партитуры и знает наизусть все исполняемые произведения. И это не прихоть и не бравада, а, как считает он, необходимое условие успешного исполнения и безупречного звучания оркестра. Понятие творческой свободы для Чудовского тесно связано с феноменальной памятью и психологической чуткостью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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