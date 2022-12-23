«Сегодня есть огромная потребность в знакомых героях»Председатель совета директоров «Союзмультфильма» о том, почему студия вернулась к идее перезапуска советской анимационной классики
В 2022 г. «Союзмультфильм» впервые достиг паритета в продажах между «золотой коллекцией» и новым контентом, но с учетом перезапусков «Простоквашино» и «Ну, погоди!». В планах студии – два первых сериала, ориентированных на подростков, сериал с трехмерным Чебурашкой, а также экранизации бестселлеров «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой.
В связи с геополитической ситуацией и санкциями, под которые в том числе попал партнер «Союзмультфильма» – «Сбер», студии пришлось пересмотреть свою стратегию развития и планы по экспорту. В интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что включает в себя обновленная стратегия, куда теперь вместо Европы и Северной Америки планируется продавать проекты студии и почему сейчас стал актуальным перезапуск советской анимационной классики.
– Экономическая ситуация сейчас сложная, мы ведем переговоры с рядом открытых инвестиционных фондов и надеемся подобную сделку все-таки реализовать. Потому что нам, конечно, нужен инвестиционный партнер. И мы уверены, что найдем его в следующем году. Анимация стала очень привлекательным бизнесом. Если посмотреть, что сейчас собирало в прокате лучше всего, это будет именно анимация.
Со «Сбером» у нас с 2020 г. есть отдельное совместное предприятие. Глобально (из-за отмены сделки со «Сбером». – «Ведомости») ничего не поменялось, разве что пришлось стратегию укоротить. Раньше мы смотрели до 2027 г. и крупными мазками обрисовывали до 2030-го. Нам до февраля еще все говорили: что-то вы размахнулись, сейчас никто стратегии больше, чем на три года, не делает. Сейчас у нас как раз трехлетняя стратегия до 2025 г.
– Основные ее векторы остались прежними. Ключевое, что пришлось скорректировать, – это международные продажи. Предыдущий план базировался на том, что они будут приносить не менее 30% всей выручки в год. Под наш рынок (и СНГ) был задуман только сериал «Простоквашино». Все остальные проекты должны были продаваться на мировом уровне – в первую очередь в Европу, на англосаксонские рынки. Сейчас мы переориентируемся на другие территории. Но уже понятно, что они принесут гораздо меньше денег.