«Сегодня есть огромная потребность в знакомых героях»

Со «Сбером» у нас с 2020 г. есть отдельное совместное предприятие. Глобально (из-за отмены сделки со «Сбером». – «Ведомости») ничего не поменялось, разве что пришлось стратегию укоротить. Раньше мы смотрели до 2027 г. и крупными мазками обрисовывали до 2030-го. Нам до февраля еще все говорили: что-то вы размахнулись, сейчас никто стратегии больше, чем на три года, не делает. Сейчас у нас как раз трехлетняя стратегия до 2025 г.