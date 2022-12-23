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«Сегодня есть огромная потребность в знакомых героях»

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» о том, почему студия вернулась к идее перезапуска советской анимационной классики
Николай Корнацкий
Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. «Союзмультфильм» впервые достиг паритета в продажах между «золотой коллекцией» и новым контентом, но с учетом перезапусков «Простоквашино» и «Ну, погоди!». В планах студии – два первых сериала, ориентированных на подростков, сериал с трехмерным Чебурашкой, а также экранизации бестселлеров «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой.

В связи с геополитической ситуацией и санкциями, под которые в том числе попал партнер «Союзмультфильма» – «Сбер», студии пришлось пересмотреть свою стратегию развития и планы по экспорту. В интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что включает в себя обновленная стратегия, куда теперь вместо Европы и Северной Америки планируется продавать проекты студии и почему сейчас стал актуальным перезапуск советской анимационной классики.

– Одна из главных новостей этого года – «Сбер» не стал выкупать акции «Союзмультфильма». Вам удалось найти нового партнера?

– Экономическая ситуация сейчас сложная, мы ведем переговоры с рядом открытых инвестиционных фондов и надеемся подобную сделку все-таки реализовать. Потому что нам, конечно, нужен инвестиционный партнер. И мы уверены, что найдем его в следующем году. Анимация стала очень привлекательным бизнесом. Если посмотреть, что сейчас собирало в прокате лучше всего, это будет именно анимация.

Со «Сбером» у нас с 2020 г. есть отдельное совместное предприятие. Глобально (из-за отмены сделки со «Сбером». – «Ведомости») ничего не поменялось, разве что пришлось стратегию укоротить. Раньше мы смотрели до 2027 г. и крупными мазками обрисовывали до 2030-го. Нам до февраля еще все говорили: что-то вы размахнулись, сейчас никто стратегии больше, чем на три года, не делает. Сейчас у нас как раз трехлетняя стратегия до 2025 г.

– Какие основные параметры обновленной стратегии «Союзмультфильма»?

– Основные ее векторы остались прежними. Ключевое, что пришлось скорректировать, – это международные продажи. Предыдущий план базировался на том, что они будут приносить не менее 30% всей выручки в год. Под наш рынок (и СНГ) был задуман только сериал «Простоквашино». Все остальные проекты должны были продаваться на мировом уровне – в первую очередь в Европу, на англосаксонские рынки. Сейчас мы переориентируемся на другие территории. Но уже понятно, что они принесут гораздо меньше денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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