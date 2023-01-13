Газета
Стиль жизни / Интервью Эксклюзивно по подписке

Начо Дуато: «Хочу быть Чеховым в хореографии»

Худрук балетной труппы Михайловского театра о любви к России, ее культуре и людям
Ведомости
Художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато / Михайловский театр

Выдающийся испанский хореограф Начо Дуато известен в мире своими современными одноактными абстрактными балетами. Став в 2011 г. худруком балетной труппы Михайловского театра, которую он возглавляет и сейчас, Дуато с удовольствием создает и современные авторские версии классических балетов. Начало традиции положила в 2011 г. «Спящая красавица», а свежим пополнением коллекции стал осенью 2022 г. балет «Идальго из Ла-Манчи». В нем хореограф решил показать российскому зрителю – на контрасте с «испанскими фантазиями Мариуса Петипа» – настоящего Дон Кихота и живую Испанию без вееров и кастаньет.

Сейчас Дуато с Россией связывают почти два десятка постановок, созданных с российскими балетными труппами. В интервью «Ведомостям» хореограф рассказал о том, как современные версии легендарных классических балетов помогают сохранению балетного наследия и почему он никогда не будет поддерживать культурный бойкот России.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных