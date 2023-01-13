Начо Дуато: «Хочу быть Чеховым в хореографии»

Выдающийся испанский хореограф Начо Дуато известен в мире своими современными одноактными абстрактными балетами. Став в 2011 г. худруком балетной труппы Михайловского театра, которую он возглавляет и сейчас, Дуато с удовольствием создает и современные авторские версии классических балетов. Начало традиции положила в 2011 г. «Спящая красавица», а свежим пополнением коллекции стал осенью 2022 г. балет «Идальго из Ла-Манчи». В нем хореограф решил показать российскому зрителю – на контрасте с «испанскими фантазиями Мариуса Петипа» – настоящего Дон Кихота и живую Испанию без вееров и кастаньет.