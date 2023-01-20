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Наталия Мещанинова: «Скелеты в шкафах разрушают меня изнутри»

Сценарист и режиссер о том, почему терапевтически важно делать публичными большие и гнетущие тайны
Лариса Юсипова
Сценарист и режиссер Наталия Мещанинова / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Международный кинофестиваль, открывающий европейский фестивальный год, стартует 25 января в Роттердаме. В программе будет и российский фильм «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой (продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов), что по нынешним временам событие из ряда вон выходящее. В интервью «Ведомостям» Мещанинова рассказала, почему, как ей кажется, фильм все-таки взяли на фестиваль, что заставляет ее публично признаваться в очень личных вещах и как получается так, что самых неприятных людей в ее проектах сыграл муж – Степан Девонин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных