Наталия Мещанинова: «Скелеты в шкафах разрушают меня изнутри»

Международный кинофестиваль, открывающий европейский фестивальный год, стартует 25 января в Роттердаме. В программе будет и российский фильм «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой (продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов), что по нынешним временам событие из ряда вон выходящее. В интервью «Ведомостям» Мещанинова рассказала, почему, как ей кажется, фильм все-таки взяли на фестиваль, что заставляет ее публично признаваться в очень личных вещах и как получается так, что самых неприятных людей в ее проектах сыграл муж – Степан Девонин.