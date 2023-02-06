Газета
Стиль жизни / Профайлы Эксклюзивно по подписке

Как продавец роскоши стал богатейшим человеком в мире

Как продавец роскоши стал богатейшим человеком в мире
Антон Осипов
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

В конце января Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) отчиталась о рекордной в ее истории выручке в 79,2 млрд евро в 2022 г., что на 23% выше прошлогоднего показателя, и чистой прибыли в 14,1 млрд евро (она выросла на 17%).

Еще в декабре основатель LVMH 73-летний Бернар Арно отобрал титул самого богатого человека в мире у Илона Маска, а его компания теперь стоит дороже, чем Tesla. Состояние Маска на пике в ноябре 2021 г. оценивалось в $338 млрд. Арно в то время «стоил» $172 млрд. Сейчас, по оценке Bloomberg, у Маска $175 млрд, а у Арно, который обошел его еще в середине декабря, – $196 млрд. Это больше, чем у двух вместе взятых основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, занимающих, соответственно, седьмую и восьмую строчки списка богатейших людей на планете.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных