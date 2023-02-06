Как продавец роскоши стал богатейшим человеком в мире

Еще в декабре основатель LVMH 73-летний Бернар Арно отобрал титул самого богатого человека в мире у Илона Маска, а его компания теперь стоит дороже, чем Tesla. Состояние Маска на пике в ноябре 2021 г. оценивалось в $338 млрд. Арно в то время «стоил» $172 млрд. Сейчас, по оценке Bloomberg, у Маска $175 млрд, а у Арно, который обошел его еще в середине декабря, – $196 млрд. Это больше, чем у двух вместе взятых основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, занимающих, соответственно, седьмую и восьмую строчки списка богатейших людей на планете.