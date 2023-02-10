Кирилл Крок: «Любой театр всегда испытывает человека на стойкость»

По итогам почти года работы без худрука театр не утратил славы: в 2022 г. количество зрителей, посмотревших постановки театра Вахтангова, выросло по сравнению с 2021 г. на 60% и составило 342 600 человек, следует из официального отчета театра. А 93% из показанных в прошлом году 1055 спектаклей прошли с аншлагом. Об управлении театром и планировании репертуара в новых условиях, о вахтанговской театральной школе, а также о том, почему важно было вернуть дом Вахтангова, в интервью рассказал «Ведомостям» Кирилл Крок, директор театра Вахтангова.