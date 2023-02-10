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Кирилл Крок: «Любой театр всегда испытывает человека на стойкость»

Директор Театра им. Евгения Вахтангова о вызовах времени, точках опоры и жизни театра в эпоху перемен
Ксения Стольная
Директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок / Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. история Театра им. Евгения Вахтангова совершила круг: как и 100 лет назад, эта знаковая площадка осталась без художественного лидера. По состоянию здоровья пост худрука вынужден был оставить в начале февраля 2022 г. Римас Туминас, возглавлявший труппу с 2007 г. Руководство творческими процессами легло на плечи директора театра Кирилла Крока и вновь созданного худсовета. Занять директорское кресло театра Вахтангова Крока в 2010 г. пригласил Туминас. Свое решение он как-то объяснил Кроку тем, что увидел, как тот держит чашку кофе: «Понял, что ты... московская интеллигенция».

По итогам почти года работы без худрука театр не утратил славы: в 2022 г. количество зрителей, посмотревших постановки театра Вахтангова, выросло по сравнению с 2021 г. на 60% и составило 342 600 человек, следует из официального отчета театра. А 93% из показанных в прошлом году 1055 спектаклей прошли с аншлагом. Об управлении театром и планировании репертуара в новых условиях, о вахтанговской театральной школе, а также о том, почему важно было вернуть дом Вахтангова, в интервью рассказал «Ведомостям» Кирилл Крок, директор театра Вахтангова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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