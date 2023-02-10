Кирилл Крок: «Любой театр всегда испытывает человека на стойкость»Директор Театра им. Евгения Вахтангова о вызовах времени, точках опоры и жизни театра в эпоху перемен
В 2022 г. история Театра им. Евгения Вахтангова совершила круг: как и 100 лет назад, эта знаковая площадка осталась без художественного лидера. По состоянию здоровья пост худрука вынужден был оставить в начале февраля 2022 г. Римас Туминас, возглавлявший труппу с 2007 г. Руководство творческими процессами легло на плечи директора театра Кирилла Крока и вновь созданного худсовета. Занять директорское кресло театра Вахтангова Крока в 2010 г. пригласил Туминас. Свое решение он как-то объяснил Кроку тем, что увидел, как тот держит чашку кофе: «Понял, что ты... московская интеллигенция».
По итогам почти года работы без худрука театр не утратил славы: в 2022 г. количество зрителей, посмотревших постановки театра Вахтангова, выросло по сравнению с 2021 г. на 60% и составило 342 600 человек, следует из официального отчета театра. А 93% из показанных в прошлом году 1055 спектаклей прошли с аншлагом. Об управлении театром и планировании репертуара в новых условиях, о вахтанговской театральной школе, а также о том, почему важно было вернуть дом Вахтангова, в интервью рассказал «Ведомостям» Кирилл Крок, директор театра Вахтангова.