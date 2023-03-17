«Зритель активнее начал смотреть именно российские проекты»

Федор Бондарчук стал режиссером одного из первых хитов возрожденного кинопроката – военной драмы «9 рота» (2005 г.), а его «Сталинград» (2013 г.) четыре года держал титул самого кассового российского фильма. Сегодня Бондарчук не только продюсер и режиссер блокбастеров, но еще один из ключевых игроков и в онлайне: как продюсер («Фишер», «Чики» и т. д.) и как режиссер («Псих») успешных сериалов для видеосервисов.