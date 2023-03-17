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«Зритель активнее начал смотреть именно российские проекты»

Основатель Art Pictures Studio – о стриминговых «островках свободы» и планке, которую задал отечественным релизам «Чебурашка»
Николай Корнацкий Мария Истомина
Основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук / Андрей Гордеев / Ведомости

Федор Бондарчук стал режиссером одного из первых хитов возрожденного кинопроката – военной драмы «9 рота» (2005 г.), а его «Сталинград» (2013 г.) четыре года держал титул самого кассового российского фильма. Сегодня Бондарчук не только продюсер и режиссер блокбастеров, но еще один из ключевых игроков и в онлайне: как продюсер («Фишер», «Чики» и т. д.) и как режиссер («Псих») успешных сериалов для видеосервисов.

30 марта на платформах Wink и «Кинопоиск» стартует второй многосерийный проект режиссера – «Актрисы». О том, почему «ненормальная» жизнь героев сериала сегодня вызывает скорее ностальгию, как сближаются интересы ТВ и стриминга, а также какие новые проекты сейчас находятся в разработке, генпродюсер «НМГ студии» и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук рассказал в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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