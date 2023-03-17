«Зритель активнее начал смотреть именно российские проекты»Основатель Art Pictures Studio – о стриминговых «островках свободы» и планке, которую задал отечественным релизам «Чебурашка»
Федор Бондарчук стал режиссером одного из первых хитов возрожденного кинопроката – военной драмы «9 рота» (2005 г.), а его «Сталинград» (2013 г.) четыре года держал титул самого кассового российского фильма. Сегодня Бондарчук не только продюсер и режиссер блокбастеров, но еще один из ключевых игроков и в онлайне: как продюсер («Фишер», «Чики» и т. д.) и как режиссер («Псих») успешных сериалов для видеосервисов.
30 марта на платформах Wink и «Кинопоиск» стартует второй многосерийный проект режиссера – «Актрисы». О том, почему «ненормальная» жизнь героев сериала сегодня вызывает скорее ностальгию, как сближаются интересы ТВ и стриминга, а также какие новые проекты сейчас находятся в разработке, генпродюсер «НМГ студии» и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук рассказал в интервью «Ведомостям».