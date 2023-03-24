Рубен Дишдишян: «Наш принцип в авторском кино – не диктовать режиссеру»

В интервью «Ведомостям» основатель «Марс медиа энтертейнмент» Рубен Дишдишян рассказал, почему компания решилась доверить один из самых дорогих и амбициозных проектов в индустрии начинающему автору, об окне возможностей, открывшемся перед российскими продюсерами после ухода Голливуда, а также зачем кинокомпания поучаствовала в запуске нового кинопрокатчика.