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Рубен Дишдишян: «Наш принцип в авторском кино – не диктовать режиссеру»

Основатель кинокомпании «Марс медиа энтертейнмент» о свободе как основе артхаусных проектов и какие фильмы сейчас стоит снимать
Лариса Юсипова Мария Истомина
Основатель кинокомпании «Марс медиа энтертейнмент» Рубен Дишдишян / Максим Стулов / Ведомости

«Марс медиа энтертейнмент» – одна из немногих кинокомпаний-лидеров (проекты таких компаний приоритетно поддерживаются Фондом кино), системно работающая с режиссерами-дебютантами. Именно здесь сняли свои первые полнометражные фильмы Анна Меликян, Кирилл Плетнев, Ольга Зуева, Яна Гладких, Сергей Пускепалис, Руслан Братов. Недавно завершился съемочный период экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Для молодого режиссера Михаила Локшина это всего лишь вторая работа в кино.

В интервью «Ведомостям» основатель «Марс медиа энтертейнмент» Рубен Дишдишян рассказал, почему компания решилась доверить один из самых дорогих и амбициозных проектов в индустрии начинающему автору, об окне возможностей, открывшемся перед российскими продюсерами после ухода Голливуда, а также зачем кинокомпания поучаствовала в запуске нового кинопрокатчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных