Рубен Дишдишян: «Наш принцип в авторском кино – не диктовать режиссеру»Основатель кинокомпании «Марс медиа энтертейнмент» о свободе как основе артхаусных проектов и какие фильмы сейчас стоит снимать
«Марс медиа энтертейнмент» – одна из немногих кинокомпаний-лидеров (проекты таких компаний приоритетно поддерживаются Фондом кино), системно работающая с режиссерами-дебютантами. Именно здесь сняли свои первые полнометражные фильмы Анна Меликян, Кирилл Плетнев, Ольга Зуева, Яна Гладких, Сергей Пускепалис, Руслан Братов. Недавно завершился съемочный период экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Для молодого режиссера Михаила Локшина это всего лишь вторая работа в кино.
В интервью «Ведомостям» основатель «Марс медиа энтертейнмент» Рубен Дишдишян рассказал, почему компания решилась доверить один из самых дорогих и амбициозных проектов в индустрии начинающему автору, об окне возможностей, открывшемся перед российскими продюсерами после ухода Голливуда, а также зачем кинокомпания поучаствовала в запуске нового кинопрокатчика.