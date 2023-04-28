Тони Канделоро: «Теперь эта эстафета идет в будущее»Хореограф Тони Канделоро о балете «Дочь фараона» и о том, зачем реставрировать балеты 150-летней давности
Итальянский танцовщик и балетмейстер Тони Канделоро посвятил исследованию русского балета без малого 40 лет. Интерес вспыхнул в 1980-х гг. в Париже, когда юному танцовщику довелось познакомиться с ученицами легендарных балерин русских императорских театров, покинувших страну после революции 1917 г.
Реконструкция балета Мариуса Петипа «Дочь фараона», премьера которой состоялась в Мариинском театре в конце марта, стала для Канделоро первой постановкой крупной формы и апогеем его балетных изысканий.
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