Тони Канделоро: «Теперь эта эстафета идет в будущее»

Итальянский танцовщик и балетмейстер Тони Канделоро посвятил исследованию русского балета без малого 40 лет. Интерес вспыхнул в 1980-х гг. в Париже, когда юному танцовщику довелось познакомиться с ученицами легендарных балерин русских императорских театров, покинувших страну после революции 1917 г.