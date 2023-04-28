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Тони Канделоро: «Теперь эта эстафета идет в будущее»

Хореограф Тони Канделоро о балете «Дочь фараона» и о том, зачем реставрировать балеты 150-летней давности
Галина Столярова
Хореограф Тони Канделоро / Наташа Разина / Мариинский театр

Итальянский танцовщик и балетмейстер Тони Канделоро посвятил исследованию русского балета без малого 40 лет. Интерес вспыхнул в 1980-х гг. в Париже, когда юному танцовщику довелось познакомиться с ученицами легендарных балерин русских императорских театров, покинувших страну после революции 1917 г.

Реконструкция балета Мариуса Петипа «Дочь фараона», премьера которой состоялась в Мариинском театре в конце марта, стала для Канделоро первой постановкой крупной формы и апогеем его балетных изысканий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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