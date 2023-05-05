Михаил Швыдкой: «Важно понять – мы открыты миру»Президент Чеховского театрального фестиваля о международном культурном сотрудничестве в новых условиях
В бэкграунде Швыдкого – более 50 лет в сфере культуры, работа на посту министра культуры, собственная программа на главном культурном канале страны. В настоящем – руководство Московским театром мюзикла и Международным театральным фестивалем им. А. П. Чехова, президентом которого он стал в декабре 2022 г.
Несмотря ни на что, культурное взаимодействие России и мира, по словам Швыдкого, удается сохранять: 20 мая в Москве стартует XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, а Театр мюзикла планирует премьеры с участием зарубежных коллег. В интервью «Ведомостям» Швыдкой рассказал о международном сотрудничестве вопреки геополитической ситуации, а также о главных событиях предстоящего Чеховского фестиваля и секретах оптимизма в непростые времена.