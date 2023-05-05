Михаил Швыдкой: «Важно понять – мы открыты миру»

Несмотря ни на что, культурное взаимодействие России и мира, по словам Швыдкого, удается сохранять: 20 мая в Москве стартует XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, а Театр мюзикла планирует премьеры с участием зарубежных коллег. В интервью «Ведомостям» Швыдкой рассказал о международном сотрудничестве вопреки геополитической ситуации, а также о главных событиях предстоящего Чеховского фестиваля и секретах оптимизма в непростые времена.