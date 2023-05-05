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Михаил Швыдкой: «Важно понять – мы открыты миру»

Президент Чеховского театрального фестиваля о международном культурном сотрудничестве в новых условиях
Ксения Стольная
Президент Чеховского театрального фестиваля Михаил Швыдкой / Евгений Разумный / Ведомости

В бэкграунде Швыдкого – более 50 лет в сфере культуры, работа на посту министра культуры, собственная программа на главном культурном канале страны. В настоящем – руководство Московским театром мюзикла и Международным театральным фестивалем им. А. П. Чехова, президентом которого он стал в декабре 2022 г.

Несмотря ни на что, культурное взаимодействие России и мира, по словам Швыдкого, удается сохранять: 20 мая в Москве стартует XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, а Театр мюзикла планирует премьеры с участием зарубежных коллег. В интервью «Ведомостям» Швыдкой рассказал о международном сотрудничестве вопреки геополитической ситуации, а также о главных событиях предстоящего Чеховского фестиваля и секретах оптимизма в непростые времена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных