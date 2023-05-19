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Виктор Шамиров: «Я вижу в искусстве только живое и неживое»

Режиссер «Большой секунды» о праведниках с камнями, любви к «неважным» сценам и приоритете текста над картинкой
Николай Корнацкий
Режиссер Виктор Шамиров / Евгений Разумный / Ведомости

Для многих зрителей, наверное, существует как будто два Виктора Шамирова. Один делает тонкое, интеллигентное кино вроде сериала «Большая секунда» (2021). А второй снял один из самых отвязных и скандальных фильмов последних лет – «Непосредственно Каха!». Эта эксцентрическая комедия по мотивам одноименного веб-сериала вышла осенью 2020 г. и стала хитом. Кассу в 548 млн руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино) релизу не помешали собрать даже ограничения на заполняемость кинозалов из-за коронавируса, еще действовавшие на тот момент.

В этом мае оба Шамирова встретятся в кинотеатрах. 12 мая стартовал прокат драмеди «Меньшее зло» – фирменное разговорное кино про старых друзей, которые уютным вечером пьют вино, пока рушатся их судьбы. Уже 25 мая его догонит вторая часть успешной франшизы – «Непосредственно Каха! Другой фильм». Сюжет держится в секрете, известно лишь, что заклятую дружбу Серго (Артем Калайджян) и Кахи (Артем Карокозян) ждут новые суровые испытания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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