Олег Нестеров: «Ноты – это в какой-то мере технология прошлого»

Или стихотворение Григория Дашевского. Это перевод из Уистена Одена: «O what is that sound which so thrills the ear...» Там из девяти строф звучат лишь четыре, а середина вся купирована. Если ты слушаешь на YouTube, это можно прочитать в качестве lyric-video, ну либо в буклете пластинки.