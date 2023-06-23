Дмитрий Данилов: «Наш культурный слой очень тонкий»

Дмитрий Данилов, один из главных современных драматургов, известен прежде всего по абсурдистской пьесе «Человек из Подольска» – об одном очень странном допросе в отделении полиции. Текст поставили в десятках театров по всей стране и за рубежом, наградили на «Золотой маске» (2018), а не так давно превратили в одноименный фильм, который взял приз на «Кинотавре» (2020). Кроме пьес Данилов пишет стихи и романы, последний из которых – антиутопия «Саша, привет!» – получил в прошлом году премию «Ясная Поляна».