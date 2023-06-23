Газета
Стиль жизни / Интервью Эксклюзивно по подписке

Дмитрий Данилов: «Наш культурный слой очень тонкий»

Глава экспертного совета «Большой книги» о литературных премиях, самиздате и «Гарри Поттере»
Николай Корнацкий
Глава экспертного совета «Большой книги» Дмитрий Данилов / Евгений Разумный / Ведомости

Дмитрий Данилов, один из главных современных драматургов, известен прежде всего по абсурдистской пьесе «Человек из Подольска» – об одном очень странном допросе в отделении полиции. Текст поставили в десятках театров по всей стране и за рубежом, наградили на «Золотой маске» (2018), а не так давно превратили в одноименный фильм, который взял приз на «Кинотавре» (2020). Кроме пьес Данилов пишет стихи и романы, последний из которых – антиутопия «Саша, привет!» – получил в прошлом году премию «Ясная Поляна».

Этой зимой Дмитрий Данилов возглавил совет экспертов другой важной литературной премии – «Большая книга» (вручается с 2005 г.). Под его руководством эксперты сформировали в июне традиционный шорт-лист финалистов, из которого к декабрю другая структура – жюри под названием «Литературная академия» – выберет тройку победителей. Но «короткий список» «Большой книги» уже сам по себе лучшая рекомендация к чтению, а также показательный срез тенденций современной русской прозы.

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных