Александр Сладковский: «Публике важно, вложил ты душу или нет»Худрук симфонического оркестра Татарстана о том, как создать за пределами обеих столиц один из лучших оркестров страны
Когда дирижер Александр Сладковский принял в 2010 г. приглашение возглавить Государственный симфонический оркестр Татарстана, он, по его собственному признанию, увидел в этом шанс создать оркестр своей мечты. Хотя исходные данные к этому совсем не располагали – деморализованные музыканты, подрабатывающие на стороне, расписание на пару десятков концертов в год и т. д.
В 2023 г. симфонический оркестр Татарстана – один из ведущих музыкальных коллективов страны, в репертуаре которого Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Стравинский и др., плотный гастрольный график, совместные выступления со звездными инструменталистами.
В интервью «Ведомостям» Сладковский рассказал о том, из чего складывается доверие между дирижером и музыкантами, почему считает Рахманинова своим проводником по жизни и чем оркестр похож на футбольную команду.