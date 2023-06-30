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Александр Сладковский: «Публике важно, вложил ты душу или нет»

Худрук симфонического оркестра Татарстана о том, как создать за пределами обеих столиц один из лучших оркестров страны
Галина Столярова
Художественный руководитель симфонического оркестра Татарстана, дирижер Александр Сладковский / Евгений Разумный / Ведомости

Когда дирижер Александр Сладковский принял в 2010 г. приглашение возглавить Государственный симфонический оркестр Татарстана, он, по его собственному признанию, увидел в этом шанс создать оркестр своей мечты. Хотя исходные данные к этому совсем не располагали – деморализованные музыканты, подрабатывающие на стороне, расписание на пару десятков концертов в год и т. д.

В 2023 г. симфонический оркестр Татарстана – один из ведущих музыкальных коллективов страны, в репертуаре которого Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Стравинский и др., плотный гастрольный график, совместные выступления со звездными инструменталистами.

В интервью «Ведомостям» Сладковский рассказал о том, из чего складывается доверие между дирижером и музыкантами, почему считает Рахманинова своим проводником по жизни и чем оркестр похож на футбольную команду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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