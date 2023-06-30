Александр Сладковский: «Публике важно, вложил ты душу или нет»

Когда дирижер Александр Сладковский принял в 2010 г. приглашение возглавить Государственный симфонический оркестр Татарстана, он, по его собственному признанию, увидел в этом шанс создать оркестр своей мечты. Хотя исходные данные к этому совсем не располагали – деморализованные музыканты, подрабатывающие на стороне, расписание на пару десятков концертов в год и т. д.