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Анна Гусева: «Здорово бы сделать безумную оперу нового поколения»

Режиссер-новатор о том, зачем превращать классические произведения в грандиозные синкретические перформансы
Михаил Визель
Режиссер Анна Гусева / Алексей Костромин

Центральным событием завершившегося в начале июля в Перми Дягилевского фестиваля – крупнейшего за пределами двух российских столиц фестиваля музыкального театра под художественным руководством Теодора Курентзиса – стала премьера в один вечер сразу двух танцевально-вокальных перформансов по сочинениям Игоря Стравинского. Это «Персефона» и «Симфония псалмов». Их режиссер – резидент петербургского Дома радио, худрук musicAeterna Dance Анна Гусева.

Имея в бэкграунде карьеру актрисы и художника, Гусева решительно выдвинулась в число самых необычных современных режиссеров России, бестрепетно ломая жанровые и стилистические перегородки. Оратория Карла Орфа De temporum fine comoedia, представленная год назад также на Дягилевском фестивале, стала первой крупной режиссерской работой Гусевой. И принесла ей пять номинаций и специальную премию жюри музыкального театра «Золотой маски».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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