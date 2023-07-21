Анна Гусева: «Здорово бы сделать безумную оперу нового поколения»

Центральным событием завершившегося в начале июля в Перми Дягилевского фестиваля – крупнейшего за пределами двух российских столиц фестиваля музыкального театра под художественным руководством Теодора Курентзиса – стала премьера в один вечер сразу двух танцевально-вокальных перформансов по сочинениям Игоря Стравинского. Это «Персефона» и «Симфония псалмов». Их режиссер – резидент петербургского Дома радио, худрук musicAeterna Dance Анна Гусева.