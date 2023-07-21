Анна Гусева: «Здорово бы сделать безумную оперу нового поколения»Режиссер-новатор о том, зачем превращать классические произведения в грандиозные синкретические перформансы
Центральным событием завершившегося в начале июля в Перми Дягилевского фестиваля – крупнейшего за пределами двух российских столиц фестиваля музыкального театра под художественным руководством Теодора Курентзиса – стала премьера в один вечер сразу двух танцевально-вокальных перформансов по сочинениям Игоря Стравинского. Это «Персефона» и «Симфония псалмов». Их режиссер – резидент петербургского Дома радио, худрук musicAeterna Dance Анна Гусева.
Имея в бэкграунде карьеру актрисы и художника, Гусева решительно выдвинулась в число самых необычных современных режиссеров России, бестрепетно ломая жанровые и стилистические перегородки. Оратория Карла Орфа De temporum fine comoedia, представленная год назад также на Дягилевском фестивале, стала первой крупной режиссерской работой Гусевой. И принесла ей пять номинаций и специальную премию жюри музыкального театра «Золотой маски».