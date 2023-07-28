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Создатели выставки «Балабанов»: «Выставка – это уже не статичный жанр»

Партнеры бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев о концепции «архитектуры впечатлений»
Галина Столярова
Партнеры бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев / Planet9

Бюро Planet9, основанное архитектором Агнией Стерлиговой, уже прочно закрепило за собой звание создателя выставок-блокбастеров. В его портфолио выставки «Русский балет», «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Панк-культура. Король и шут».

Формат, в котором работает Planet9, партнеры бюро – Стерлигова и ее супруг Александр Кармаев называют горизонтальным спектаклем. В выставках наряду с оригинальными историческими реликвиями присутствуют современные интерактивные инсталляции и аудиосопровождение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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