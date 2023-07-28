Создатели выставки «Балабанов»: «Выставка – это уже не статичный жанр»

Бюро Planet9, основанное архитектором Агнией Стерлиговой, уже прочно закрепило за собой звание создателя выставок-блокбастеров. В его портфолио выставки «Русский балет», «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Панк-культура. Король и шут».