Создатели выставки «Балабанов»: «Выставка – это уже не статичный жанр»Партнеры бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев о концепции «архитектуры впечатлений»
Бюро Planet9, основанное архитектором Агнией Стерлиговой, уже прочно закрепило за собой звание создателя выставок-блокбастеров. В его портфолио выставки «Русский балет», «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Панк-культура. Король и шут».
Формат, в котором работает Planet9, партнеры бюро – Стерлигова и ее супруг Александр Кармаев называют горизонтальным спектаклем. В выставках наряду с оригинальными историческими реликвиями присутствуют современные интерактивные инсталляции и аудиосопровождение.
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