«Идеи, которые казались незыблемыми, перестали быть абсолютом»Режиссер Сергей Урсуляк о том, что задает вектор его творчеству и почему он не планирует снимать для стримингов
Неделю назад, 10 августа, завершил свою работу 31-й Выборгский кинофестиваль, ранее известный как «Окно в Европу». Жюри игровых фильмов в этом году возглавил режиссер Сергей Урсуляк, снявший фильмы и сериалы без срока давности – «Жизнь и судьба», «Ликвидация», «Сочинение ко Дню Победы», «Русский регтайм», «Тихий Дон».
Главный приз фестиваля взял фильм Антона Коломейца «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. На церемонии закрытия было объявлено, что с 2024 г. фестиваль вернет себе прежнее название – «Окно в Европу», а Урсуляк станет новым президентом этого киносмотра.
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