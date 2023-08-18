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«Идеи, которые казались незыблемыми, перестали быть абсолютом»

Режиссер Сергей Урсуляк о том, что задает вектор его творчеству и почему он не планирует снимать для стримингов
Лариса Малюкова
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Неделю назад, 10 августа, завершил свою работу 31-й Выборгский кинофестиваль, ранее известный как «Окно в Европу». Жюри игровых фильмов в этом году возглавил режиссер Сергей Урсуляк, снявший фильмы и сериалы без срока давности – «Жизнь и судьба», «Ликвидация», «Сочинение ко Дню Победы», «Русский регтайм», «Тихий Дон».

Главный приз фестиваля взял фильм Антона Коломейца «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. На церемонии закрытия было объявлено, что с 2024 г. фестиваль вернет себе прежнее название – «Окно в Европу», а Урсуляк станет новым президентом этого киносмотра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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