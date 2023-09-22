«Я чувствую, что сегодня нужно и важно, а что нет»

В сезон 2023–2024 гг. Александринский театр, один из старейших в России, входит во главе с новым главным режиссером. Им стал Никита Кобелев, поставивший в 2021 г. в Александринке спектакль «Тварь» по мотивам романа Федора Сологуба «Мелкий бес». В 2022 г. эта постановка была отмечена премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».