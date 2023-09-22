«Я чувствую, что сегодня нужно и важно, а что нет»Новый главный режиссер Александринки о диалоге с русской классикой и зачем людям сегодня нужен театр
В сезон 2023–2024 гг. Александринский театр, один из старейших в России, входит во главе с новым главным режиссером. Им стал Никита Кобелев, поставивший в 2021 г. в Александринке спектакль «Тварь» по мотивам романа Федора Сологуба «Мелкий бес». В 2022 г. эта постановка была отмечена премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».
Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Олега Кудряшова) до этого был штатным режиссером Московского академического театра им. Вл. Маяковского, там же – помощником художественного руководителя. Постановки Кобелева идут сейчас помимо Маяковки в МХТ им. Чехова, Театре наций, театре «Практика» и др.
Новый, 268-й сезон Александринки пройдет под знаком двух юбилеев: 150-летия Всеволода Мейерхольда и 20-летия художественного руководства театром Валерия Фокина. Среди грядущих премьер – «Мейер» Кирилла Люкевича по роману Сергея Кемпо, спектакль по воспоминаниям александринцев о блокаде Ленинграда, постановка по переписке Екатерины II и Вольтера. Для Новой сцены, носящей имя Мейерхольда, запланирована программа «Мейерхольдоведение»: три фестиваля, выставка в дополненной реальности, перформансы, лекции и др.
В январе 2024 г. ожидается премьера спектакля Кобелева по роману Льва Толстого «Воскресение». О новой постановке, мейерхольдовской формуле театра и о том, нужны ли Александринке реформы, режиссер рассказал в интервью «Ведомостям».