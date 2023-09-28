«Я совсем не переживаю, что я не Феллини или Бергман»Легендарный режиссер Вуди Аллен о своей кинокарьере, новом фильме и планах на будущее
Вуди Аллен был одним из революционеров американской комедии. Его фильмы 1970-х гг. «Энни Холл» и «Манхэттен» сочетали в себе легкую романтику и интеллектуальный юмор. Он показал, что «болтовня» в кино может быть лиричной, вдумчивой и смешной одновременно. Ироничный стиль Аллена повлиял на несколько поколений кинематографистов. Без него не было бы ни фильмов Ноа Баумбаха и Греты Гервиг, ни даже «Секса в большом городе».
Несмотря на регулярные слухи о завершении карьеры, 87-летний Аллен продолжает работать с завидным энтузиазмом и любовью к своему делу. 28 сентября в российский прокат выходит трагикомедия «Великая ирония» – 50-й фильм мастера, премьера которого состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале (см. рецензию). Это первая работа режиссера не на родном ему английском, а на французском языке и без больших звезд в главных ролях. В центре сюжета – классический любовный треугольник, который разворачивается в центре Парижа.
В интервью «Ведомостям» Аллен рассказал, как ему работалось вдали от любимого Нью-Йорка, как случайные события влияют на нашу жизнь и почему он считает, что за свою долгую режиссерскую карьеру он так и не снял ни одного шедевра.
«Мы все зависим от некой цепочки случайных событий»
– Безусловно, это не самая приятная мысль – что мы все зависим от некой цепочки случайных событий. Как бы мы ни старались контролировать нашу жизнь с помощью работы, привычек или суровой дисциплины, происходит слишком много того, что мы просто не можем учитывать. Но мы стараемся об этом не думать, чтобы не нервничать. Жизнь – она такова, ничего с этим не поделаешь.
– Нет, но читать их в свое время было очень увлекательно. Не то чтобы я был во всем согласен с ними.
– Мать главной героини действительно очень любит читать детективы. Это увлечение сделало ее подозрительной, внимательной к деталям. Но в какой-то момент она и сама становится как бы персонажем любимых книг. Опять же простой поворот судьбы может все изменить. Актриса Валери Лемерсье прекрасно сыграла эту роль.
– Честно говоря, все было очень легко. Актеры говорили со мной на английском, поэтому проблем в коммуникации у нас не было. Все проходило гладко, как если бы мы снимали в Америке. Кроме того, мне не обязательно было понимать, что говорят в той или иной сцене. Ведь я написал их, я знаю, что говорят персонажи. А оценить уровень актерской игры можно и не зная языка. Все видно по эмоциям, которые они играют. И актеры сыграли замечательно.
«Для меня Париж – особенное место»
– Прежде всего, ее просто приятно слушать. Но джаз очень разный. Я, например, больше всего люблю новоорлеанский джаз 1920-х гг. Можно сказать, это моя специальность. Но я точно так же люблю бибоп, Джона Колтрейна и других мастеров. Это невероятно красивая музыка. И что касается импровизации, то она идет из самой души музыканта, из его индивидуальности. Это занимает меня больше всего.
– А что он снял?
– Я не смотрел эти фильмы.
– Да, я люблю большие города и всегда стараюсь делать их персонажами своих историй. Я снимал в Риме, Барселоне, Лондоне и других замечательных городах. И мне всегда хотелось показать их во всей их красе. Понимаете, для простых ньюйоркцев европейские города – экзотика. Нью-Йорк визуально очень простой. Конечно, у него есть свой стиль, своя особенная красота. Но разве он сравнится с Парижем? Для меня Париж – особенное место. Может быть, это мой самый любимый город.
– Я обожаю его. Я вырос на нем, я был свидетелем появления французской «новой волны» – Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Луи Маля. Эти фильмы имели огромное влияние на американских режиссеров. В то время, в 1960-е гг., все мы хотели снимать как французы. И вот спустя столько лет мне выпал шанс снять фильм на французском языке, притвориться, что я сам французский режиссер.
– Я всегда работаю с лучшими операторами. Десять лет мы работали с Гордоном Уиллисом, на мой взгляд просто главным американским оператором. Затем с Карло де Пальма, оператором Микеланджело Антониони. Мне даже довелось поработать с Сэмом Нюквистом, оператором Ингмара Бергмана. Все они настоящие легенды. Я безумно рад, что сейчас мы работаем с Витторио. У нас прекрасные отношения, и мы понимаем друг друга с полуслова.
– О да, это идея Витторио. Он невероятно тонко чувствует цвет в кино. В «Колесе чудес» мы иногда меняли палитру прямо посреди сцены.
– Мы намеренно их противопоставляли. Нужно было подчеркнуть, что, хотя Жан очень богат, он неподходящий человек для Фанни. Он хорошо к ней относится и любит ее, но все-таки его больше интересуют деньги и успех. Поэтому в его квартире столько барахла. Фанни же гораздо больше подходит писатель Ален и его богемный образ жизни. И в его доме она чувствует себя гораздо свободнее.
«Мне очень везло с самого начала»
– Фестивали могут быть немного утомительными в моем возрасте. Но главное, что туда приходят люди, которые искренне любят кино и понимают его. Это очень ценно сегодня, в век стриминговых сервисов. В этом году я не был в конкурсе, и я вообще не люблю соревнования. Для меня самое важное – чтобы публика увидела мой фильм.
– Мне очень везло с самого начала. Удача, что я вообще стал режиссером. При этом я ничего особенного не делал, просто из ниоткуда появлялись возможности – и я ими пользовался. Мне довелось работать с фантастическими людьми. У меня замечательная семья: дочери, прекрасная жена. Честно, мне не на что жаловаться. Даже здоровье у меня оказалось крепким.
Вуди Аллен
– Я бы не ставил себя в один ряд с ними. В классическом Голливуде режиссеры работали на больших студиях, снимали чужие сценарии. Поэтому им удавалось сделать так много фильмов. Я же самостоятельно написал и снял свои 50 картин. Это большая разница.
Только не подумайте, что я хочу сказать, что я лучше Форда. Просто это совсем другое дело. Я автор каждого своего фильма: я пишу сценарий, снимаю на площадке, монтирую, сам подбираю музыку. Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать только одно: сколько себя помню, я постоянно работал. В конце концов, количество фильмов не имеет значения, я ни с кем не соревнуюсь и никогда не знаю, какой по счету будет последним. Будут новые предложения – я сниму еще.
– И они были бы не правы. Я не скромничаю, а пытаюсь быть объективным. Я снял несколько хороших фильмов. Но я не думаю, что хоть один из них приблизился к «Гражданину Кейну» или «Расёмону».
– Я получил огромное удовольствие от съемок «Фестиваля Рифкина». Но, как мне кажется, мало кто в итоге посмотрел этот фильм. Во всем виноват ковид, из-за которого люди просто перестали ходить в кинотеатры. Мы со Стораро хорошо повеселились, снимая оммажи к нашим любимым фильмам. Но я совсем не переживаю, что я не Феллини или Бергман. Я просто делаю свою работу и надеюсь на лучшее.
«Любовь не изменилась с начала времен»
– Я считаю, что вторая часть «Записок из подполья» Достоевского – это по-настоящему смешно написано. Но кроме этого я не нахожу русских писателей такими уж забавными. Их очень увлекательно читать, это правда. Не исключаю, что однажды вернусь к ним в новом фильме. Все-таки Россия обладает особым колоритом и атмосферой, над которыми жутко интересно работать.
– Думаю, по своей сути любовь не изменилась с начала времен. Изменения скорее внешние. Все зависит от нравов эпохи: в викторианской Англии было одно, а, скажем, в античной Греции совсем другое. Теперь есть интернет, социальные сети. Но в конечном итоге разве что-то поменялось? То, что воспевали поэты сотни лет назад, актуально для нас и сегодня.
– Я стараюсь. Но не потому, что я себя так дисциплинирую, я просто правда очень люблю писать. Когда я снимаю кино, я весь на площадке. Но дома я люблю тихонько лежать в кровати и писать, заполнять пустые страницы. К счастью, у меня всегда есть идеи.
– Чаще всего это происходит автоматически. Сразу чувствуется, если история рождается для кино. У меня много маленьких рассказов, забавных, но не более. В них нет того, что могло бы сделать фильм захватывающим или насыщенным. Если в будущем я не смогу снимать кино, то, может быть, я начну писать вещи побольше, романы например.
– Да, несколько уже есть. Есть одна очень хорошая, которая разворачивается в Нью-Йорке. Но все сейчас зависит от того, кто даст денег на новый фильм. Французская компания предложила мне снимать в Париже – так и получилась «Великая ирония». Может быть, в следующий раз ко мне обратятся итальянцы или испанцы, кто знает. Но есть истории, которые могут произойти только в Нью-Йорке, тут уж ничего не сделаешь.
Редакция благодарит кинопрокатную компанию «Вольга» за помощь в организации интервью