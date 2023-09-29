Александр Велединский: «Мир несправедлив – вот в чем проблема»Режиссер хита «Географ глобус пропил» о новом фильме «1993», советском космосе и сериалах про маньяков
Александр Велединский был в числе тех, кто сделал сериальную революцию рубежа 1990–2000-х. Он сценарист «Бригады» и режиссер «Закона», одного из первых российских сериалов про серийного убийцу. Позднее Велединский снимет еще и один из самых ярких фильмов 2010-х – трагикомедию «Географ глобус пропил» (2013) по роману Алексея Иванова. Эта картина остается самым успешным в прокате победителем «Кинотавра» (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм собрал в России и СНГ 143 млн руб.).
Новый фильм Велединского «1993» (в прокате – с 28 сентября) снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова. И это снова трагикомедия – история семьи, которая пытается найти свое место в бурлящих 1990-х. Брянцев (его играет Евгений Цыганов – звезда «Оттепели» и «Питер FM») был физиком, а теперь сантехник. Его жена Лена (Екатерина Вилкова из «Последнего богатыря») – девушка из интеллигентной семьи – пытается начать бизнес. Хоть какой-то. Наконец, дочь Таня (первая большая роль Анны Цветковой) связалась с молодым бандитом. Но все отходит на второй план, когда 21 сентября 1993 г. президент Борис Ельцин пытается распустить Верховный совет и Брянцев, неожиданно для себя, оказывается в эпицентре истории.
В интервью «Ведомостям» режиссер рассказывает о том, почему часто берется за экранизации – и никогда не снимает дословно, как в «1993» проник космос, что роднит героя Цыганова с персонажем Константина Хабенского из «Географа...», а также рассуждает о том, чем сериальная революция 2000-х отличается от стримингового бума.