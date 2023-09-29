Александр Велединский: «Мир несправедлив – вот в чем проблема»

Новый фильм Велединского «1993» (в прокате – с 28 сентября) снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова. И это снова трагикомедия – история семьи, которая пытается найти свое место в бурлящих 1990-х. Брянцев (его играет Евгений Цыганов – звезда «Оттепели» и «Питер FM») был физиком, а теперь сантехник. Его жена Лена (Екатерина Вилкова из «Последнего богатыря») – девушка из интеллигентной семьи – пытается начать бизнес. Хоть какой-то. Наконец, дочь Таня (первая большая роль Анны Цветковой) связалась с молодым бандитом. Но все отходит на второй план, когда 21 сентября 1993 г. президент Борис Ельцин пытается распустить Верховный совет и Брянцев, неожиданно для себя, оказывается в эпицентре истории.