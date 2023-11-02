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Анатолий Шульев: «Зрителю нужен катарсис»

Новый главный режиссер Театра им. Вахтангова о секретах театрального успеха
Ксения Стольная
Новый главный режиссер Театра им. Вахтангова Анатолий Шульев / Евгений Разумный / Ведомости

Больше года Театр им. Вахтангова – к слову, один из самых успешных в стране – провел без художественного лидера. В начале февраля 2022 г. по состоянию здоровья пост худрука оставил Римас Туминас, возглавлявший труппу 15 лет. Затем из театра ушел главный режиссер Юрий Бутусов. Формирование репертуарной политики, как и решение прочих художественных вопросов, легло на плечи директора Кирилла Крока и вновь созданного худсовета.

Только в апреле 2023 г. Вахтанговский театр снова обрел главного режиссера. Им стал Анатолий Шульев, ученик Туминаса. Как и прежний худрук, в своих спектаклях он опирается на автора и на артиста. Умеет вселять в действие особый дух – одновременно туманный и светлый, иронический и нежный, теплый и печальный. Впрочем, только лишь продолжателем его не назовешь. Художественный почерк нового главрежа имеет и свои особенности. В частности, это более «свернутая», нежели в спектаклях Туминаса, чувственность, а также большая сдержанность и даже прохлада (именно прохлада, не холод отнюдь).

Связь с Вахтанговским театром у Шульева не только через Туминаса. Так же, как основатель театра Евгений Вахтангов (1883–1922), он родом из Владикавказа. И еще до назначения успел не раз поработать в стенах Театра им. Вахтангова. Здесь идут два его спектакля: «Дурочка» по комедии Лопе де Веги и «Амадей», где Моцарта и Сальери играют Виктор Добронравов и Алексей Гуськов соответственно.

Шульев ставил также в Театре им. Пушкина. Это был спектакль «Гедда Габлер» с Александрой Урсуляк в главной роли. В качестве штатного режиссера Театра им. Маяковского создал несколько постановок, среди которых «Бешеные деньги» со Светланой Немоляевой, «Старший сын» с Игорем Костолевским и др. Нетрудно заметить – чаще всего режиссер выбирал классическую драматургию.

В интервью «Ведомостям» Шульев рассказал о своих творческих планах, о мистике в театре и жизни, а также о том, что гарантирует аншлаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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