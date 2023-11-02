Анатолий Шульев: «Зрителю нужен катарсис»

Только в апреле 2023 г. Вахтанговский театр снова обрел главного режиссера. Им стал Анатолий Шульев, ученик Туминаса. Как и прежний худрук, в своих спектаклях он опирается на автора и на артиста. Умеет вселять в действие особый дух – одновременно туманный и светлый, иронический и нежный, теплый и печальный. Впрочем, только лишь продолжателем его не назовешь. Художественный почерк нового главрежа имеет и свои особенности. В частности, это более «свернутая», нежели в спектаклях Туминаса, чувственность, а также большая сдержанность и даже прохлада (именно прохлада, не холод отнюдь).