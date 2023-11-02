Анатолий Шульев: «Зрителю нужен катарсис»Новый главный режиссер Театра им. Вахтангова о секретах театрального успеха
Больше года Театр им. Вахтангова – к слову, один из самых успешных в стране – провел без художественного лидера. В начале февраля 2022 г. по состоянию здоровья пост худрука оставил Римас Туминас, возглавлявший труппу 15 лет. Затем из театра ушел главный режиссер Юрий Бутусов. Формирование репертуарной политики, как и решение прочих художественных вопросов, легло на плечи директора Кирилла Крока и вновь созданного худсовета.
Только в апреле 2023 г. Вахтанговский театр снова обрел главного режиссера. Им стал Анатолий Шульев, ученик Туминаса. Как и прежний худрук, в своих спектаклях он опирается на автора и на артиста. Умеет вселять в действие особый дух – одновременно туманный и светлый, иронический и нежный, теплый и печальный. Впрочем, только лишь продолжателем его не назовешь. Художественный почерк нового главрежа имеет и свои особенности. В частности, это более «свернутая», нежели в спектаклях Туминаса, чувственность, а также большая сдержанность и даже прохлада (именно прохлада, не холод отнюдь).
Связь с Вахтанговским театром у Шульева не только через Туминаса. Так же, как основатель театра Евгений Вахтангов (1883–1922), он родом из Владикавказа. И еще до назначения успел не раз поработать в стенах Театра им. Вахтангова. Здесь идут два его спектакля: «Дурочка» по комедии Лопе де Веги и «Амадей», где Моцарта и Сальери играют Виктор Добронравов и Алексей Гуськов соответственно.
Шульев ставил также в Театре им. Пушкина. Это был спектакль «Гедда Габлер» с Александрой Урсуляк в главной роли. В качестве штатного режиссера Театра им. Маяковского создал несколько постановок, среди которых «Бешеные деньги» со Светланой Немоляевой, «Старший сын» с Игорем Костолевским и др. Нетрудно заметить – чаще всего режиссер выбирал классическую драматургию.
В интервью «Ведомостям» Шульев рассказал о своих творческих планах, о мистике в театре и жизни, а также о том, что гарантирует аншлаг.