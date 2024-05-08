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Мишель Франко: «Именно культура определяет нашу жизнь»

Мексиканский режиссер о творческой свободе и о том, почему не надо шокировать аудиторию
Анна Нехаева
Режиссер Мишель Франко/ DANIELE CIFALA / NurPhoto via AFP

Анна Нехаева Мексиканский режиссер Мишель Франко умеет удивлять и шокировать – как зрителей, так и критиков. Его «Дочери Абриль» поразили непредсказуемостью сюжета и получили приз жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля. «Новый порядок» – о свадьбе пары из высшего общества Мехико, во время которой в стране происходит военный переворот, – получил премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля. При этом зрители обвиняли картину в классовой ненависти. «Закат» стал одним из любимых фильмов южнокорейского постановщика Пона Джун Хо.

2 мая в российский прокат вышла новая картина Франко «Память» с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом, которая удостоилась «Кубка Вольпи» за мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Восьмой полнометражный фильм Франко получился историей про исцеление. Он рассказывает про пару, которая выстраивает отношения, несмотря на психологические травмы, проблемы с памятью и собственными семьями.

В интервью «Ведомостям» Франко рассказывает о том, как ему удается снимать по фильму в год, рассуждает о творческой свободе и делится подборкой своих любимых фильмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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