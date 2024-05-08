Мишель Франко: «Именно культура определяет нашу жизнь»

«Именно культура определяет нашу жизнь»Мексиканский режиссер о творческой свободе и о том, почему не надо шокировать аудиторию
Анна Нехаева Мексиканский режиссер Мишель Франко умеет удивлять и шокировать – как зрителей, так и критиков. Его «Дочери Абриль» поразили непредсказуемостью сюжета и получили приз жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля. «Новый порядок» – о свадьбе пары из высшего общества Мехико, во время которой в стране происходит военный переворот, – получил премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля. При этом зрители обвиняли картину в классовой ненависти. «Закат» стал одним из любимых фильмов южнокорейского постановщика Пона Джун Хо.
2 мая в российский прокат вышла новая картина Франко «Память» с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом, которая удостоилась «Кубка Вольпи» за мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Восьмой полнометражный фильм Франко получился историей про исцеление. Он рассказывает про пару, которая выстраивает отношения, несмотря на психологические травмы, проблемы с памятью и собственными семьями.
В интервью «Ведомостям» Франко рассказывает о том, как ему удается снимать по фильму в год, рассуждает о творческой свободе и делится подборкой своих любимых фильмов.