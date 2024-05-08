Мишель Франко: «Именно культура определяет нашу жизнь»

Анна Нехаева Мексиканский режиссер Мишель Франко умеет удивлять и шокировать – как зрителей, так и критиков. Его «Дочери Абриль» поразили непредсказуемостью сюжета и получили приз жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля. «Новый порядок» – о свадьбе пары из высшего общества Мехико, во время которой в стране происходит военный переворот, – получил премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля. При этом зрители обвиняли картину в классовой ненависти. «Закат» стал одним из любимых фильмов южнокорейского постановщика Пона Джун Хо.