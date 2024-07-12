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Анна Матвеева: «Мы вышли из бажовских валенок»

Автор «Перевала Дятлова» об уральских писателях, великих художниках и их музах
Николай Корнацкий
Писательница Анна Матвеева/ Илья Питалев / РИА Новости

Во многом благодаря популярности дебютной повести Анны Матвеевой «Перевал Дятлова» (2000–2001) история трагического турпохода 1959 г. преодолела границы Свердловской области и приобрела всероссийскую, а затем и международную известность. Писательница четырежды проходила в финал премии «Большая книга» – с романами «Завидное чувство Веры Стениной» (2016) и «Каждые сто лет» (2022), а также со сборниками рассказов «Подожди, я умру – и приду» (2013) и «Девять девяностых» (2015). А в 2024 г. она стала автором «Тотального диктанта».

Кроме прозы Матвеева пишет и нон-фикшн. Весной вышла вторая часть цикла «Картинные девушки» – сборник историй о художниках и героинях их известных картин. Среди героев книги – Диего Веласкес, Жак-Луи Давид, Иван Крамской, Иван Айвазовский и Эдвард Мунк.

В интервью «Ведомостям» писательница рассказывает о том, зачем успешному прозаику писать нон-фикшн, биографии каких художников считает самыми удивительными, а также рассуждает, почему спустя более полувека загадка смерти дятловцев до сих пор волнует умы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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