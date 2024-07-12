Во многом благодаря популярности дебютной повести Анны Матвеевой «Перевал Дятлова» (2000–2001) история трагического турпохода 1959 г. преодолела границы Свердловской области и приобрела всероссийскую, а затем и международную известность. Писательница четырежды проходила в финал премии «Большая книга» – с романами «Завидное чувство Веры Стениной» (2016) и «Каждые сто лет» (2022), а также со сборниками рассказов «Подожди, я умру – и приду» (2013) и «Девять девяностых» (2015). А в 2024 г. она стала автором «Тотального диктанта».