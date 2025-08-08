Газета
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Роман Михайлов: «Страна в то время быстро лепила себя, как из пластилина»

Режиссер сериала «Путешествие на солнце и обратно» о девяностых, снах и русской зиме
Василий Степанов
Режиссер Роман Михайлов
Режиссер Роман Михайлов / Вера Серебрякова

Сразу несколько жизней совместил 46-летний Роман Михайлов. Он признанный в своей области ученый – доктор физико-математических наук, автор работ по гомологической алгебре, гомотопической топологии и теории групп. Успешный писатель – его романы «Равинагар» и «Изнанка крысы» попали в лонг-листы «Национального бестселлера», а «Дождись лета и посмотри, что будет» получил Премию Андрея Белого. Кроме того, Михайлов – театральный режиссер и драматург. Но наибольшей известности он добился за последние три года – как работающий с удивительной продуктивностью режиссер инди-кино. Сейчас в его фильмографии уже семь полных метров (первый, «Сказка для старых», вышел весной 2022 г.) и вдохновленный романом «Дождись лета и посмотри, что будет» сериал «Путешествие на солнце и обратно» (доступен в онлайн-кинотеатре Start).

«Путешествие на солнце и обратно» – история любви сквозь десятилетия: Руслан (Олег Чугунов), сын карточного шулера и афериста, в детстве влюбился в невесту сына криминального авторитета и пообещал себе ее найти, как бы ни сложилась его жизнь. Сейчас у Михайлова в работе восьмой полнометражный фильм «Песни джиннов» – дата релиза пока не объявлена. Вокруг Михайлова сформировался круг постоянных соратников – помимо Чугунова в его картинах можно регулярно увидеть Федора Лаврова, Марка Эйдельштейна, Марию Мацель, Льва Зулькарнаева и т. д.

В интервью «Ведомостям» Роман Михайлов рассуждает, почему его фильмы похожи на сны, а девяностые существуют в форме сказки, а также рассказывает о том, как в сериале «Путешествие на солнце и обратно» «передал привет» Дэвиду Линчу.

