Роман Михайлов: «Страна в то время быстро лепила себя, как из пластилина»

Сразу несколько жизней совместил 46-летний Роман Михайлов. Он признанный в своей области ученый – доктор физико-математических наук, автор работ по гомологической алгебре, гомотопической топологии и теории групп. Успешный писатель – его романы «Равинагар» и «Изнанка крысы» попали в лонг-листы «Национального бестселлера», а «Дождись лета и посмотри, что будет» получил Премию Андрея Белого. Кроме того, Михайлов – театральный режиссер и драматург. Но наибольшей известности он добился за последние три года – как работающий с удивительной продуктивностью режиссер инди-кино. Сейчас в его фильмографии уже семь полных метров (первый, «Сказка для старых», вышел весной 2022 г.) и вдохновленный романом «Дождись лета и посмотри, что будет» сериал «Путешествие на солнце и обратно» (доступен в онлайн-кинотеатре Start).