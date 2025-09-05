Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Люк Бессон: «Один Андрей Тарковский чего стоит»

Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» о своем фильме про Дракулу, российском кино и о том, почему не любит хорроры
Анна Нехаева
Режиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон / Guglielmo Mangiapane / Reuters

Не так много режиссеров, кому удалось снять по-настоящему культовый фильм. Люк Бессон снял как минимум три: «Леон», «Пятый элемент», «Никита». Кроме того, как продюсер и сценарист, он запустил сразу несколько успешных экшн-франшиз: «Такси», «Перевозчик» и «Заложница». Его последний на сегодня жанровый эксперимент как режиссера, продюсера, сценариста – экранизация романа Брэма Стокера «Дракула» (с 11 сентября в российском прокате).

Бессон пересказал классическую страшилку как историю вечной любви. Граф Дракула (Калеб Лэндри Джонс из бессоновского «Догмена») живет одной лишь любовью к своей супруге Елизавете (первая большая роль Зои Блю – дочери актрисы Розанны Аркетт). Вернувшись после битвы, он с ужасом узнает о ее гибели – и в порыве гнева и отчаяния отрекается от всего человеческого. Обретенное бессмертие вампир собирается потратить на поиски девушки, в которую перевоплотится его Елизавета.

В интервью «Ведомостям» Люк Бессон рассказал, почему решил подарить великому злодею чувство юмора и отправить танцевать на бал в Петербург. А также рассуждает, чем актерская игра похожа на боксерской поединок, а российские артисты – отличаются от французских.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте