Люк Бессон: «Один Андрей Тарковский чего стоит»

Не так много режиссеров, кому удалось снять по-настоящему культовый фильм. Люк Бессон снял как минимум три: «Леон», «Пятый элемент», «Никита». Кроме того, как продюсер и сценарист, он запустил сразу несколько успешных экшн-франшиз: «Такси», «Перевозчик» и «Заложница». Его последний на сегодня жанровый эксперимент как режиссера, продюсера, сценариста – экранизация романа Брэма Стокера «Дракула» (с 11 сентября в российском прокате).