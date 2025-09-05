Игорь Никитин: «Вокруг меня нет случайных людей»

Основан в 1946 г. под названием ЦДКА (Центральный дом Красной армии). В 1951 г. переименован в ЦДСА (Центральный дом Советской армии), а в 1954 г. в ЦСК МО (Центральный спортивный клуб Министерства обороны). С 1959 г. носит название ЦСКА. В 2011 г. между ОАО «НК «Роснефть» и Минобороны было подписано соглашение о партнерском сотрудничестве по развитию хоккейного клуба ЦСКА. Домашние матчи проводятся на «ЦСКА арене».

ЦСКА является самым титулованным клубом в истории отечественного и мирового хоккея. 37 раз выигрывал чемпионат страны (32-кратный чемпион СССР и 5-кратный чемпион России). ЦСКА – 12-кратный обладатель Кубка СССР, 20-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, шестикратный обладатель Кубка континента им. В. В. Тихонова. Чемпионами Олимпийских игр трижды становились армейцы Владислав Третьяк, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Анатолий Фирсов.

За высокое мастерство и многочисленные победные выступления на международной арене 45 армейским хоккеистам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».