Игорь Никитин: «Вокруг меня нет случайных людей»

«Вокруг меня нет случайных людей»Новый главный тренер ПХК ЦСКА дал интервью «Ведомостям» после перехода из «Локомотива»
Первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2025/26 ЦСКА проведет 6 сентября. В межсезонье Илью Воробьева на посту главного тренера сменил Игорь Никитин, завоевавший с ЦСКА главный трофей КХЛ в сезоне 2018/19. Возвращение Никитина стало громким событием, учитывая, что тренер имел действующий контракт с ярославским «Локомотивом» и принес команде первый Кубок Гагарина в ее истории. «Ведомости» обсудили с Никитиным подготовку ЦСКА к сезону и личные вопросы.
– Я не строгий, я, скорее, дисциплинированный. А что касается лаконичности, то элементарно не хочется тратить время на лишние разговоры. Его и так немного: нужно поработать, пообщаться с семьей и еще отдохнуть успеть. Поэтому стараюсь все емко делать.
– Правда в том, что к этой фразе очень долгий путь. Чтобы ее произнести, коллектив должен быть к ней готов. Иначе просто никак.
– Скажу так: мое возвращение было понятно не всем. Но из числа коллег, с которыми я разговаривал, ни у кого не было вопросов. Все поняли, почему я выбрал ЦСКА. Этот клуб для меня не случайный. Я очень благодарен «Локомотиву», но именно в ЦСКА я состоялся как тренер. И в том числе этот фактор был определяющим, когда я принимал решение.
– Да, потому что я довольно осторожный человек. Вокруг меня нет случайных людей. Тренерский штаб – это такая же команда. Очень тонкий химический механизм. Я горжусь, что со мной работают не просто профессионалы, но и настоящие мужчины в плане человеческих, моральных качеств. Они не просто мои помощники: я расту рядом с ними.
– Честно говоря, от ЦСКА, из которого я уходил, осталось два взрослых игрока и двое молодых ребят. На этом все. Клуб-то ЦСКА, а команда совершенно другая. Сейчас нужно начинать с фундамента, но не перегружать ребят информацией, требованиями. Нужно именно так пройтись по этому лезвию: не перегружая, но и не давая слабины.
– Знаете, каждый раз это как новая история. Нет совершенного рецепта, с помощью которого все сразу начинает работать. Я по крайней мере его не знаю. Каждый день ты учишься, каждый день ты должен быть компетентен, особенно с новичками, потому что и они присматриваются к тебе, и ты присматриваешься к ним. Сейчас поколение достаточно толерантное, все в хорошем смысле на позитиве, но хоккей – это мужская игра и мужской коллектив. И помимо позитива очень много честных, откровенных вещей нужно говорить друг другу. И такой процесс изучения друг друга сейчас идет в ЦСКА. Мне этот процесс нравится, я от него кайфую. Я пока не готов его оценивать, но он идет, это однозначно.
Хоккейный клуб ЦСКА (ООО «ПХК ЦСКА»)
ЦСКА является самым титулованным клубом в истории отечественного и мирового хоккея. 37 раз выигрывал чемпионат страны (32-кратный чемпион СССР и 5-кратный чемпион России). ЦСКА – 12-кратный обладатель Кубка СССР, 20-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, шестикратный обладатель Кубка континента им. В. В. Тихонова. Чемпионами Олимпийских игр трижды становились армейцы Владислав Третьяк, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Анатолий Фирсов.
За высокое мастерство и многочисленные победные выступления на международной арене 45 армейским хоккеистам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
– В Белоруссию съездили отлично, спасибо руководству клуба, компании «Роснефть» и лично Игорю Ивановичу Сечину. Условия были шикарные. Все прошло штатно, я еще раз хочу подчеркнуть, что на данном этапе мы не собираемся ничего радикально менять. Продолжается точечная, скрупулезная ежедневная работа. И она только началась.
– Да, в этом плане никаких революций не произошло. В любой фундаментальной организации, а ЦСКА – это фундаментальная организация, воспитанники, как ни парадоксально, и есть фундамент. Большие команды помнят прошлое, вкладываются в настоящее и будущее. ЦСКА активно работает на перспективу, клуб остается брендом, лишнюю рекламу давать надобности нет. Поэтому и отбоя от ребятишек, от желающих заниматься хоккеем, слава богу, нет.
– Если хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Мы с Петей переписывались и созвонились после того, как его задрафтовали. Поздравили его с признанием таланта. Но дали понять, что это только признание. А реализация таланта как раз в руках Петра. Мы только помощники. У меня есть тесный контакт с тренером вратарей, работа идет, мы на него рассчитываем. Но хоккей – мужской вид спорта, и Петя должен стать мужчиной, чтобы завоевать свое место.
– Да, естественный отбор. Дарвин его давно изобрел, открыл, и никто его не отменял.
– После моего назначения мы переговорили с Сергеем Викторовичем, и он согласился. У нас уже был опыт совместной работы, хорошие отношения сохранились. Я ему очень благодарен, потому что вбрасывания – не такая заметная, но важная часть игры, фундаментальная. Есть детали очень специфические, Федоров с его опытом и авторитетом сможет донести их до игроков. Да, мы продолжим сотрудничать.
– Я думаю, что выравнивание класса команд – один из факторов, который привлекает болельщика. Плюс медийная составляющая: хоккей стали гораздо качественнее освещать. А самое основное – это то, что хоккей остается одним из главных национальных видов спорта.
– Здесь, наверное, все вместе сложилось. И потолок зарплат, и перекрестный плей-офф, уравнивание шансов. В плей-офф со второго раунда уже сложно предугадать, как карта ляжет. Это интересно болельщикам.
– Для меня семья – это основное. Как бы ни поменялась моя карьера, семья была на первом месте и сейчас остается на первом месте. Провожу с ней все свободное время. Дети с удовольствием присутствуют на хоккее, но при этом у нас в этом плане в семье очень все демократично. Захотел – пришел, не захотел – не пришел. Они любят хоккей, но я все равно их личную жизнь ставлю намного выше, чем игру.
Игорь Никитин
– Конечно. Вот на днях был выходной у команды. Но у тренера это номинально выходной. Естественно, ты находишься дома, но ты часа четыре в рабочем состоянии, за компьютером, на телефоне. Но, слава богу, супруга моя уже со мной очень давно. И дети выросли, они к этому относятся очень спокойно. Я как-то научился совмещать работу и семью. Успеваю перезагрузиться, отдохнуть и получить удовольствие.
– Да, он мечтает о карьере профессионала. Хоккей – самое важное для него сейчас.
– Сейчас его возраст позволяет адекватно оценивать мою помощь. А раньше он говорил, что я не тренер, а папа. И я понял, что перебора быть не должно. Я не смотрю его игры, только когда он сам просит. Можем нарезку моментов посмотреть. Мое убеждение: он должен знать, что я в первую очередь папа. Но в то же время знать, что я как тренер могу помочь ему воплотить мечту в жизнь. Здесь такая тонкая грань, которую я постоянно стараюсь не переходить. Иногда это, конечно, не получается, но все мы люди.
– Мне повезло с детскими тренерами, повезло с тренерами, под руководством которых играл, повезло с тренерами, под руководством которых начинал самостоятельную работу. Повезло с тем, с кем сейчас работаю. Поэтому я бы не хотел выделять кого-то персонально. Я с удовольствием общаюсь с молодыми ребятами, с удовольствием общаюсь со своим детским тренером, часто и с удовольствием общаюсь с мэтрами нашего хоккея. Это происходит регулярно, вне зависимости от возникновения проблем. Естественно, бывают поводы для обсуждения каких-то вещей, но они, скажем так, ситуационные. Я люблю общаться с коллегами, мне это интересно. Нужно понимать, куда ты движешься.
– Знаете, вот недавно смотрел интервью с Полом Морисом. Это тренер, который второй сезон подряд выигрывает Кубок Стэнли. Он уже давно работает, поэтому у него спросили, что поменялось за 40 лет. Он сказал, что некоторые вещи поменялись, но вот базовые принципы остались те же. Поэтому экипировка может меняться, но хоккеист идет в столкновение не потому, что у него хорошая или плохая экипировка. Как было и раньше, если у него характер, если у него есть желание выиграть это единоборство – он туда идет. Думаю, что задача нынешнего поколения тренеров и у меня конкретно – не только следить за экипировкой, но и чувствовать изменения в плане ментальности ребят. У меня дети возраста моих подопечных, поэтому мне в этом плане легче. Я примерно понимаю, как игроки думают. Но моя задача – придумать, через какие точки на них воздействовать, чтобы грамотно руководить.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Лига разделена на две конференции – Запад и Восток – и на четыре дивизиона, носящих имена прославленных тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и Аркадия Чернышёва. В первом сезоне КХЛ приняли участие 24 команды из четырех стран. В 18-м чемпионате КХЛ (2025/26) принимают участие 22 клуба из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В структуру КХЛ входят следующие основные организации: ООО «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»), ООО «КХЛ-маркетинг», АНО «Континентальная хоккейная лига» (АНО «КХЛ»). Выручка компании в 2024 г. составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб.
– Ну, мы тоже вузы заканчивали. Самообразование. Теоретические фильмы, литература плюс практическое самообразование. Ежедневно заходишь в эту коробку, где сидит 30 человек. И они, поверьте мне, как только ты зашел, сканируют тебя сразу.
– Чувствую. Я не могу заходить неподготовленный. Потому что первые, кто это почувствует, – ребята.
– Ну вот я как хоккеист закончил, потому что понял, что уже не получаю удовольствие от игры, а зарабатываю деньги просто. Я сейчас кайфую от работы, получаю энергетику, адреналин. Почему я и в ЦСКА вернулся – мне важно состояние драйва постоянного, тонуса. Для меня это движущая сила и самый главный критерий.
– Нет, не любовь к садоводству, а просто отдохнуть, приехать в деревню. Сейчас для меня пару дней в деревне – это то самое, что заряжает, освежает, обнуляет. Я вырос в деревне, дом у меня был в деревне, и сейчас родители живут в деревне. В любой выходной я стараюсь туда с семьей уехать.
– Нет, я настолько в детстве, помню, накопался, наокучивался, что как-то вот сейчас этим заниматься не особо хочется.
– Вот честно, я карьеру игрока редко вспоминаю. С ребятами можем разве что вспомнить какие-то веселые случаи. У меня как-то в тренерской карьере намного больше событий произошло. Поэтому, честно говоря, я даже не задумывался, что бы я поменял или что хотел бы поменять. Знаете, наверное, все должно быть как-то вот по-настоящему, по-честному. Ошибся – получи, заслужил – тоже получи. Как правило, это же все заслуженно. В хоккее и награды, и наказания происходят, как в жизни. Поэтому в моей философии никогда халявы не было. Я и не люблю халяву.