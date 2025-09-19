Эдуард Веркин: «Литературе не особо требуется спасение – ей всегда хорошо»

Вдруг на одной далекой планете созывается первое за столетие заседание Большого Жюри – коллегиального органа, который принимает важнейшие решения, обязательные для всего человечества и не подлежащие пересмотру. Повестка встречи держится в тайне. Главный герой книги – простой парень Ян, который неожиданно получает приглашение стать участником Жюри, хотя он не светило науки, не философ и не звездный первооткрыватель и вообще не знаменитость, а спасатель, который присматривает за туристами-походниками в заповеднике на Земле.