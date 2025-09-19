Эдуард Веркин: «Литературе не особо требуется спасение – ей всегда хорошо»

«Литературе не особо требуется спасение – ей всегда хорошо»Автор романа «Сорока на виселице» о young adult, Стругацких, пионерской готике и улиточном телеграфе
Одна из самых обсуждаемых новинок года, попавшая в лонг-лист премии «Ясная Поляна» и шорт-лист «Большой книги» – «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина. 500-страничный роман-головоломка в научно-фантастическом сеттинге, напоминающем миры братьев Стругацких и Станислава Лема, – не такое уж далекое будущее, где все базовые проблемы решены, нет войн, бедности, космические корабли бороздят просторы Вселенной и заселяют другие звездные системы. Одна беда – человечество уперлось в очевидный экзистенциальный тупик.
Вдруг на одной далекой планете созывается первое за столетие заседание Большого Жюри – коллегиального органа, который принимает важнейшие решения, обязательные для всего человечества и не подлежащие пересмотру. Повестка встречи держится в тайне. Главный герой книги – простой парень Ян, который неожиданно получает приглашение стать участником Жюри, хотя он не светило науки, не философ и не звездный первооткрыватель и вообще не знаменитость, а спасатель, который присматривает за туристами-походниками в заповеднике на Земле.
Книга уже разошлась тиражом в 7000 экземпляров. Это третий «взрослый» роман писателя – после «Острова Сахалин» (2018 г., тираж – 18 500 экземпляров) и двухтомника «снарк снарк» (2022 г., 13 000 экземпляров). Ранее Веркин писал преимущественно прозу для подростков: от хорроров из серии «Страшилки» до фантастики в духе Кира Булычева «Звездолет с перебитым крылом». Большой успех имел и его детский исторический роман про Великую Отечественную «Облачный полк» (2012) – книга была отмечена премиями Крапивина, Белкина, Бажова и номинацией «Ясной Поляны».
В интервью «Ведомостям» Эдуард Веркин рассуждает, чем young adult отличается от подростковой литературы и что общего между наукой, религией и поэзией, а также рассказывает, как пионерские страшилки привели его в литературу.