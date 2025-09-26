Андрей Кончаловский: «Я старался не судить предвзято»

«Я старался не судить предвзято»Режиссер-классик о своем новом сериале «Хроники русской революции», Серебряном веке и здоровом цинизме
В онлайн-кинотеатре Start 10 октября начинается показ масштабного киноромана «Хроники русской революции», который охватит сразу два десятилетия нашей истории – от Манифеста 17 октября 1905 г. до смерти Ленина в 1924-м. Наряду с реальными историческими фигурами в сюжете действуют персонажи без конкретного прототипа. Аристократка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая) втягивает в революционную работу влюбленного в нее юного пианиста Лешу Тихомирова (Никита Каратаев). Руководит подпольем неуловимый и неубиваемый революционер по кличке Лютер (Александр Мизев), по типажу напоминающий молодого Рутгера Хауэра времен «Бегущего по лезвию». Противостоит им молодой офицер Михаил Прохоров (номинант «Оскара» Юра Борисов) – чуть ли не единственный честный человек в прогнившей царской охранке.
Андрей Кончаловский – живая связь времен, соавтор сценариев Тарковского и постановщик оттепельной классики «Первый учитель» и «История Аси Клячиной». В 1980-е он успешно работал в Голливуде – его короткометражка «Сломанное вишневое деревце» и притча в жанре экшн «Поезд-беглец» были отмечены оскаровскими номинациями. С 1990-х Кончаловский все чаще возвращается к трагическим страницам истории XX в. – сталинские репрессии в «Ближнем круге», нацистские концлагеря в «Рае», «новочеркасский расстрел» в «Дорогих товарищах». И вот теперь выпускает «Хроники русской революции» – свой второй сериал после «Одиссеи» для HBO (1997), за которую он получил премию «Эмми».
В интервью «Ведомостям» Андрей Кончаловский рассказывает, почему решил сменить первоначальное название «Герои и выродки», какие исторические прототипы у главных героев, а также рассуждает о роли снега в русской политической истории.