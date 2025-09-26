Андрей Кончаловский: «Я старался не судить предвзято»

Андрей Кончаловский – живая связь времен, соавтор сценариев Тарковского и постановщик оттепельной классики «Первый учитель» и «История Аси Клячиной». В 1980-е он успешно работал в Голливуде – его короткометражка «Сломанное вишневое деревце» и притча в жанре экшн «Поезд-беглец» были отмечены оскаровскими номинациями. С 1990-х Кончаловский все чаще возвращается к трагическим страницам истории XX в. – сталинские репрессии в «Ближнем круге», нацистские концлагеря в «Рае», «новочеркасский расстрел» в «Дорогих товарищах». И вот теперь выпускает «Хроники русской революции» – свой второй сериал после «Одиссеи» для HBO (1997), за которую он получил премию «Эмми».