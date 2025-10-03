Юлия Петрова: «Выставка должна быть понятной»

В Музее русского импрессионизма 16 октября открывается выставка, посвященная Владимиру Гиляровскому. Портреты «короля репортеров» дополнят произведениями Репина и Кандинского и техническими новинками того времени – телефон Белла, портативный фотоаппарат Kodak и т. д. Все это должно погрузить зрителя в мир писателя, о котором он повествовал в своей знаменитой книге «Москва и москвичи».