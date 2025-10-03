Юлия Петрова: «Выставка должна быть понятной»

«Выставка должна быть понятной»Директор Музея русского импрессионизма об экспозиционной политике институции и как установить со зрителями эмоциональную связь
В Музее русского импрессионизма 16 октября открывается выставка, посвященная Владимиру Гиляровскому. Портреты «короля репортеров» дополнят произведениями Репина и Кандинского и техническими новинками того времени – телефон Белла, портативный фотоаппарат Kodak и т. д. Все это должно погрузить зрителя в мир писателя, о котором он повествовал в своей знаменитой книге «Москва и москвичи».
Изначально Музей русского импрессионизма возник как собрание отечественного искусства конца XIX – первой трети XX в. Он открылся в осовремененном здании мукомольного склада на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» в 2016 г. Сегодня этот музей – одна из ведущих экспозиционных площадок столицы, а практически каждая его выставка становится событием. С момента основания институцией руководит искусствовед Юлия Петрова.
В разговоре с «Ведомостями» Петрова рассказывает о том, как подготовка выставки иногда превращается в целое арт-расследование, а также рассуждает, какими должны быть отношения между культурными институциями и бизнесом.