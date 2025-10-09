Михаил Пиотровский: «Музей – это код нации»

– Нам нужно развивать постоянные экспозиции, а это, как правило, всегда очень долго и затратно – необходимо проводить реставрационные работы, менять витрины и оборудование, обновлять интерьеры и т. д. С «Роснефтью» мы уже реализовали аналогичный проект – в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект – мы уже очень давно задумали открыть в Главном штабе сразу несколько залов, где будет представлен модерн. Это очень важный стиль, но мы ему ранее не уделяли должного внимания, что на самом деле неправильно. Кроме того, у нас есть прекрасные собрания и русского, и европейского модерна – шпалера Уильяма Морриса «Поклонение волхвов» из коллекции Щукина, работы Галле и другие первоклассные вещи. Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году. Реализация такого проекта стала возможной, когда мы получили согласие «Роснефти» на участие в нем. Для нас важно, когда есть такие партнеры, которые не просто дают деньги и что-то делают, а когда нам в целом «по пути», когда мы идем в одном направлении.