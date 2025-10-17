Стас Иванов: «В каждом мужчине заложена энергия хватать, рвать, бежать»

«В каждом мужчине заложена энергия хватать, рвать, бежать»Режиссер и сценарист «ЮЗЗЗ», «Высокого сезона» и «Гели» о съемках во Вьетнаме, «Бумере» и адреналине
Безусловно, первые годы «стримингового бума» запомнились в том числе такими сериалами, как «Немцы» и «ЮЗЗЗ». «Немцы» (вышли в 2021-м в Kion) – это вольная экранизация одноименного романа Александра Терехова, остросюжетная драма о коррумпированной элите одного провинциального города. В следующем году Premier выпустил «ЮЗЗЗ» – историю любви на фоне войны двух ростовских группировок. Необычное заглавие обыгрывает название вымышленного спального района Ростова-на-Дону – Юго-Запад и глагол «юзать». Общее у этих удивительно непохожих проектов то, что написал и снял их Стас Иванов, один из самых продуктивных российских режиссеров.
В 2025-м у Иванова вышло сразу две премьеры. Это снова криминальные истории, однако на тематике сходства и заканчиваются. «Высокий сезон» – экзотическая экшн-драма о русских туристах, которые попадают в переделку во Вьетнаме. Точнее, в азиатский боевик – их ждут погони на мотоциклах, драки с кунг-фу, неоновые дискотеки и много чего другого (все серии уже доступны на видеосервисах Start и Okko). Кроме того, в онлайн-кинотеатрах теперь доступна и полнометражный «Геля», собравший в прокате осенью почти 23 млн руб. (данные ЕАИС государственного Фонда кино). Это комедийное роуд-муви о напарниках по несчастью. Полицейский (Антон Васильев) сопровождает перегонщика краденых машин Саню (Илья Малаков) в путешествии по глубинке. Офицер хочет поймать наркоторговцев, а его подопечный – сохранить свободу и успеть в роддом к беременной жене.
В интервью «Ведомостям» Стас Иванов рассказывает, почему даже для жанровых историй ищет прототипов, кто из героев «Гели» – Кощей Бессмертный и чем вьетнамская рабочая культура отличается от российской, а также объясняет, почему почти не смотрит кино, зато активно следит за тем, что происходит в театре.