Стас Иванов: «В каждом мужчине заложена энергия хватать, рвать, бежать»

В 2025-м у Иванова вышло сразу две премьеры. Это снова криминальные истории, однако на тематике сходства и заканчиваются. «Высокий сезон» – экзотическая экшн-драма о русских туристах, которые попадают в переделку во Вьетнаме. Точнее, в азиатский боевик – их ждут погони на мотоциклах, драки с кунг-фу, неоновые дискотеки и много чего другого (все серии уже доступны на видеосервисах Start и Okko). Кроме того, в онлайн-кинотеатрах теперь доступна и полнометражный «Геля», собравший в прокате осенью почти 23 млн руб. (данные ЕАИС государственного Фонда кино). Это комедийное роуд-муви о напарниках по несчастью. Полицейский (Антон Васильев) сопровождает перегонщика краденых машин Саню (Илья Малаков) в путешествии по глубинке. Офицер хочет поймать наркоторговцев, а его подопечный – сохранить свободу и успеть в роддом к беременной жене.