Константин Бронзит: «В жизни всегда есть место смешному»

«На выброс» – арт-мейнстрим, балансирующий на границе авторского и зрительского кино. В истории о выброшенных на свалку вещах, которые борются за свое достоинство и побеждают невзгоды исключительно благодаря взаимопомощи, много от человеческих взаимоотношений и устройства современного общества. В кинотеатрах лента будет демонстрироваться с возрастной маркировкой «6+», но она точно будет интересна и взрослому во всех смыслах зрителю.