Главная / Стиль жизни / Интервью /

Константин Бронзит: «В жизни всегда есть место смешному»

Номинант премии «Оскар» о своих учителях, фильмах Чаплина и о том, почему кино должно быть честным
Лариса Малюкова
Режиссер Константин Бронзит
Режиссер Константин Бронзит / Пресс-служба фестиваля «Маяк»

В своих работах Бронзит расширяет пространство авторской анимации («На краю земли», «Уборная история – любовная история», дилогия «Мы не можем жить без космоса») и в то же время снимает высокого качества зрительское кино. Среди его полнометражных мультфильмов, в частности, такие хиты, как «Лунтик», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и наследница престола».

«На выброс» – арт-мейнстрим, балансирующий на границе авторского и зрительского кино. В истории о выброшенных на свалку вещах, которые борются за свое достоинство и побеждают невзгоды исключительно благодаря взаимопомощи, много от человеческих взаимоотношений и устройства современного общества. В кинотеатрах лента будет демонстрироваться с возрастной маркировкой «6+», но она точно будет интересна и взрослому во всех смыслах зрителю.

В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о том, почему анимационным героям нужен свой стержень, зачем стремиться к простоте и как стать режиссером «на каком-то другом, высоком уровне».

