Александр Яценко: «У меня внутри словно зажегся фонарь»

Персонажи Яценко очень разноплановые – самоотверженный, но разрушающий себя врач скорой Олег в «Аритмии», неврастеник и максималист режиссер Мячин в «Оттепели», русский офицер, настоящий герой Киселев в «Праведнике», комичный и трагичный Артист в «Детях перемен». Но при всех перевоплощениях ему удается сохранять на экране свойственное далеко не каждому актеру чувство правды. Новая работа – стартовавший на Wink сериал «Обнальщик» Бориса Акопова – не исключение. Два в одном – авантюрная криминальная история и одновременно семейная драма погружает зрителя в мир «грязных» денег.