Александр Яценко: «У меня внутри словно зажегся фонарь»

«У меня внутри словно зажегся фонарь»Звезда фильмов «Аритмия» и «Праведник» о крипте, актерской профессии и «кинопапах»
Александр Яценко – актер безграничного актерского диапазона и удивительной органики. В его фильмографии роли, сыгранные в картинах Алексея Балабанова и Бориса Хлебникова, Сергея Урсуляка, сериалах Валерия Тодоровского, Сергея Тарамаева и Любови Львовой.
Персонажи Яценко очень разноплановые – самоотверженный, но разрушающий себя врач скорой Олег в «Аритмии», неврастеник и максималист режиссер Мячин в «Оттепели», русский офицер, настоящий герой Киселев в «Праведнике», комичный и трагичный Артист в «Детях перемен». Но при всех перевоплощениях ему удается сохранять на экране свойственное далеко не каждому актеру чувство правды. Новая работа – стартовавший на Wink сериал «Обнальщик» Бориса Акопова – не исключение. Два в одном – авантюрная криминальная история и одновременно семейная драма погружает зрителя в мир «грязных» денег.
В интервью «Ведомостям» артист рассказал о своих новых работах в сериале «Обнальщик» и фильме «Буратино», творческом кризисе во время съемок у Алексея Балабанова и о плохих ролях у хороших артистов.