Никас Сафронов: «Если художник известен, то он успешен»

Родился в 1956 г. в Ульяновске. Заслуженный художник РФ. Академик Российской академии художеств.

В 1973–1975 гг. учился по классу живописи в Художественном училище им. М. Б. Грекова в Ростове-на-Дону. Отслужив в армии, уехал в Литву, где в 1978–1982 гг. учился в Вильнюсском художественном институте (ныне академия). После переезда в Москву в 1983 г. окончил Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова по классу живописи.



Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников. Большинство картин художника находится в частных собраниях в России и за рубежом, а также в музеях Западной Европы и Америки.



Награжден государственными орденами и медалями Российской академии художеств.