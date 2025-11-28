Никас Сафронов: «Если художник известен, то он успешен»

«Если художник известен, то он успешен»В декабре пройдут две выставки в Индии
В декабре в Индии пройдут две выставки народного художника России Никаса Сафронова, организованные при поддержке «Роснефти». В Нью-Дели и Мумбаи будет представлено около 100 картин, часть из которых написана в фирменном стиле художника Dream Vision, а десять Никас создал специально для Индии. В интервью «Ведомостям» Сафронов рассказал, как готовился к работе на международной площадке, кем вдохновляется при написании картин и о своем отношении к использованию искусственного интеллекта в работе над живописью.
«Культура лучше всего объединяет людей, потому что говорит на понятном всем языке – языке позитивных эмоций»
– Я готовлю для выставки 96 картин. Пишу каждый день. Сегодня [накануне интервью] не спал – до позднего утра работал в мастерской. А потом не мог уснуть – наверное, нервничаю больше обычного. Ожидания от предстоящей выставки в Индии большие. Надеюсь, она пройдет с успехом. Первая будет в Нью-Дели с 7 по 21 декабря, а потом в Мумбаи – с 25 декабря по 15 января. Если Дели – это город финансовый, деловой, то Мумбаи – творческий. Так что, надеюсь, мои работы увидит разная публика.
Я хочу особо отметить, что это стало возможно благодаря «Роснефти», поддержавшей этот проект. Компания финансирует многие культурные инициативы, создавая важную связь между миром и Россией. Ведь именно культура лучше всего объединяет людей, потому что говорит на понятном всем языке – языке позитивных эмоций. И я рад, что смог стать частью этих значимых и добрых инициатив «Роснефти».
В 1973–1975 гг. учился по классу живописи в Художественном училище им. М. Б. Грекова в Ростове-на-Дону. Отслужив в армии, уехал в Литву, где в 1978–1982 гг. учился в Вильнюсском художественном институте (ныне академия). После переезда в Москву в 1983 г. окончил Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова по классу живописи.
Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников. Большинство картин художника находится в частных собраниях в России и за рубежом, а также в музеях Западной Европы и Америки.
Награжден государственными орденами и медалями Российской академии художеств.
Для меня лично это еще и завет папы римского Франциска (2013–2025 гг. – «Ведомости»), который [незадолго до смерти] в феврале благословил меня выстраивать духовные мосты – в Ватикане, в Европе, во всем мире.
Когда я готовлюсь к выставкам в других странах, я учитываю, конечно, все: историю, культуру, живопись, эпос. В данном случае я изучал изображения Шивы, Брахмы, Тадж-Махал, Варанаси, природу, архитектуру, какие-то знаковые места. Чтобы окунуться в атмосферу, я внимательно осматривал картины Рериха, чтобы еще раз взглянуть его глазами на Индию, на Тибет. Когда-то я там был как турист в этих горах.
– Мне очень приятно, что он не захотел отменять аудиенцию со мной, хотя ему уже нездоровилось. Мы встретились, и оказалось, что папе это было тоже важно. Я подарил ему духовную картину – с базиликой Сан-Хосе-де-Флорес, где он начинал свою службу в Буэнос-Айресе (Франциск был первым в истории папой из Нового Света. – «Ведомости»). Переговоры о проведении моих выставок в Европе пока затормозились, потому что папы не стало, но я надеюсь, что они будут, – и в Ватикане, и в Италии, и во Франции, и в Швейцарии.
Папа Франциск любил и знал русскую культуру и надеялся, что как можно больше людей во всем мире смогут лучше узнать ее. Выставка в Индии первая в моем большом международном проекте. Она будет представлена в двух музеях, в Мумбаи и в Нью-Дели, и подача будет серьезной благодаря уровню «Роснефти». Будет 15 разных зон, мультимедийные проекции, LED- и волюметрические экраны, новейшие технологии с использованием нейрозеркал, ожившие картины, точечная подсветка. Каждый человек сможет подойти и увидеть, что картина как будто светится изнутри. В общем, будет красиво и круто.
«Если бы художники не работали на королей, мы бы не получили в наследие их шедевры»
– Вы знаете, это такой элемент маркетинга, созданный искусствоведами. Ван Гог был далеко не беден. Точнее, у него был богатый брат, состоятельная семья, которая вкладывала в него большие деньги.
Если художник известен, то он и успешен, потому что ему заказывают работы. 90% творцов были известны при жизни, и поэтому они оставили нам великое наследие. Если бы ван Дейк, ван Эйк, Брейгель, Босх, Рембрандт, Веласкес, Караваджо, Гойя, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо не были известны в свое время, не работали на королей, мы бы не получили в наследие их шедевры.
И я своим примером не опровергаю этот стереотип. А как раз подтверждаю, что художник я, наверное, неплохой. Если ты профессионал и, например, строишь дома, у тебя все успешно идет, ты становишься Корбюзье, Эйфелем или Щусевым. Если ты сказал, что ты художник, так посвяти этому жизнь, работай, совершенствуйся каждый день, а не жди, когда придет вдохновение!
– Я никогда не думал, что стану богатым или известным. Я работал дворником, сторожем, оформителем. Занимался фарцовкой, чтобы заработать себе на квартиру.
И параллельно писал как проклятый – настолько увлекся живописью. Когда я продал около 20 картин, то заработал 2850 руб. Тогда это были большие деньги. В любом случае, если человек хороший ремесленник, он напишет качественные работы. И они будут востребованы.
В Москве десятки тысяч художников. Они все хотят быть знаменитыми, все заработать хотят. Но многие ленятся, перестают работать с тоски, выпивают с друзьями. У меня есть три правила, которые я говорю студентам: обязательность, высочайший профессионализм и духовность.
«Ты должен почувствовать и подать психотип человека»
– Это как сон, который ты видишь перед пробуждением. А проснувшись, ты его помнишь минут 15. Последние впечатления – полуразмывающиеся, уже стирающиеся – переходят на холст.
Это посещение туманной Венеции, Помпей с размытыми фресками. Или туманное утро в российском лесу. Это сложная техника, но она завязана на профессионализме, на знании перспективы, рисунка, цвета.
– В портрете – характер, психология человека. Ты должен угадать его психотип, почувствовать и подать не столько его внешнюю картинку, а внутренний мир.
– Если люди тебя выбирают, ты должен относиться к ним с уважением, как к своему зрителю. И здесь не важен социальный статус. Я ценю всех, кто приходит просто познакомиться с моим творчеством, и всех, кто уже знает меня и обращается ко мне с заказами.
Иногда бывает, конечно, ты не совпадаешь [по настроению]. Я могу начинать и в процессе вернуть залог и сказать: «Я не хочу заканчивать работу».
Это бывает редко, очень редко. Если я берусь, я уже заранее знаю, с кем я буду работать, и обсуждаю все детали. Могу отказаться до того, как начал. Но если берусь, то стараюсь героя своего портрета любить, уважать, ценить, находить лучшие в нем стороны и выделять их.
«Искусственный интеллект не может заменить художника»
– Нет, я не критикую. Я хочу сказать, что искусственный интеллект не может заменить настоящего художника. Это вдохновение, которое приходит к тебе, и ты его используешь, вносишь что-то такое – эмоции, ностальгию, душу, настроение, то, что искусственный интеллект не может передать.
Легкость бытия, дымка какая-то. Как говорил Дали: «Научитесь рисовать как Веласкес, а потом делайте что хотите». Искусственный интеллект может подсказать, но он не может выполнить за тебя работу. И придумать что-то кардинально новое в творчестве он тоже не может – это ведь алгоритм, который работает по определенному шаблону, заложенному в него человеком, и использует загруженную в него информацию.
– Искусственный интеллект может «вкусно» донести до зрителя твою идею. Сделать картину «живой», создать на ее основе что-то типа метавселенной, погрузить в нее человека с помощью технологий. Может показать твою работу в мельчайших деталях, которые не всегда видны невооруженным взглядом на оригинале. Живое искусство плюс VR- и AR-технологии – это уже не будущее, это уже наше настоящее. Но стать творцом искусственный интеллект не сможет. Как создать математический алгоритм гениальной, да даже просто талантливой идеи, чтобы загрузить их в искусственный интеллект? Да никак.
«У меня, наверное, 8–10 автопортретов»
– Помощников нет. Есть реставратор. Есть багетная мастерская, где натягивают холсты. Раньше я это делал все сам. Но помощника, который мог бы меня заменить, нет. Очень сложно научить делать и думать как ты. Хотя мне нравится многое из того, что делают другие. Я люблю Сашу Рукавишникова и как художника, и как скульптора.
– [Зураб] Церетели, мне нравятся его работы, особенно живописные. В маленьких формах он прекрасен, в больших формах это как бы обсуждаемая тема, но они мне тоже нравятся. Очень ранние особенно. Есть еще Лешенька Буртасенков, мой друг замечательный, он преподавал в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Мне могут нравиться неизвестные художники, которые на Арбате продаются. Главное – цвет и формы.
– Себе. У меня, наверное, 8–10 автопортретов.
– Ну почему? Я бы доверил, конечно. Мне делали скульптуры, мне делали портреты. Но не могу сказать, что я покорен этим. Когда ты сам знаешь свой типаж, свою индивидуальность, ты можешь только сам почувствовать. Рукавишникову я бы доверил, да. Мы как-то обсуждали эту тему.
«Надеюсь, выставка пройдет успешно»
– Мыслей у меня много, и мысли разные. Помните анекдот? Когда раньше топили печку, был истопник – это такой человек, который кидал в нее уголь в подвале. И вот учительница в школе показывает на Карла Маркса. «Дети, – говорит она, – кто это?» – «Это дядя Вася, истопник наш внизу». – «Нет, – отвечает, – это Карл Маркс, великий экономист». После урока она пошла посмотреть. Действительно, такая борода у истопника. Говорит: «Василий Петрович, при всем уважении к вам надо бороду сбрить. Дети вас путают с Карлом Марксом». – «Бороду я сбрею. А мысли, мысли куда деть?»
Так вот про мысли. Я не останавливаюсь на одном, у меня нет одного типа человека, одного направления в искусстве, техники в живописи – я все время меняюсь, пишу разное, я, наверное, эклектичен в работе. Так и в жизни – у меня нет возрастной категории, нет градации в друзьях. Это может быть Михалков, и это может быть дворник, условно, если он неглупый человек или просто приятный. Мне было интересно с Гафтом, мне было интересно с Табаковым, с Говорухиным, с Янковским какое-то время. Когда-то мы дружили с Машковым очень близко.
– Надеюсь, выставка пройдет успешно и на нее придут разные гости – обычные жители этих городов, творческая интеллигенция, школьники, люди бизнеса. Проведем там встречи, мастер-классы, будем общаться со студентами. И еще раз спасибо компании «Роснефть», которая поддержала этот проект и дала ему развитие.