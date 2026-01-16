Дмитрий Дьяченко: «Мой внутренний учитель номер один – это Рязанов»

Помимо «Чебурашки» на счету режиссера Дмитрия Дьяченко и популярная франшиза «Последний богатырь», как ясно сегодня, проторившая дорогу всем современным киносказкам. А прежде чем стать режиссером блокбастеров, Дьяченко занимался комедией. В числе прочего он снял первые сезоны ситкома «Кухня» и «классические» фильмы «Квартета И» – «День радио» и «О чем говорят мужчины». Тем удивительнее жанровый зигзаг: в том же 2023 году, когда вышел «Чебурашка», Дьяченко выпустил редкий для нашего кино триллер «Бешенство» о схватке человека и медведя – по сценарию Алексея Казакова («Чернобыль»).