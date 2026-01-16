Дмитрий Дьяченко: «Мой внутренний учитель номер один – это Рязанов»

«Мой внутренний учитель номер один – это Рязанов»Режиссер «Чебурашки» о сиквеле, Годаре и почему в «Незнайке» не будет коротышек-малышей
Безусловным лидером новогоднего бокс-офиса стал «Чебурашка-2». Сборы семейного приключенческого фильма, вдохновленного советским мультсериалом, перешагнули рубеж в 5 млрд руб. За две с лишним недели проката картину посмотрело более 9 млн зрителей. Впереди в кассовом рейтинге остается только первый «Чебурашка», собравший три года назад 6,8 млрд руб. – в 2 раза больше «Аватара» Джеймса Кэмерона, предыдущего рекордсмена постсоветского кинопроката.
Помимо «Чебурашки» на счету режиссера Дмитрия Дьяченко и популярная франшиза «Последний богатырь», как ясно сегодня, проторившая дорогу всем современным киносказкам. А прежде чем стать режиссером блокбастеров, Дьяченко занимался комедией. В числе прочего он снял первые сезоны ситкома «Кухня» и «классические» фильмы «Квартета И» – «День радио» и «О чем говорят мужчины». Тем удивительнее жанровый зигзаг: в том же 2023 году, когда вышел «Чебурашка», Дьяченко выпустил редкий для нашего кино триллер «Бешенство» о схватке человека и медведя – по сценарию Алексея Казакова («Чернобыль»).
В интервью «Ведомостям» режиссер рассуждает, как изменился Чебурашка в новом фильме, что привело его в «Бешенство», а также рассказывает о своем следующем проекте – экранизации книг Николая Носова о Незнайке.