Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Петров: «Зритель соскучился по драматичным историям»

Звезда «Полицейского с Рублевки» и трилогии «Лед» о своих знаковых ролях и работе актера «как упражнении»
Лариса Юсипова
Александр Петров – актер
Александр Петров – актер / Виктория Стоякина

В кинотеатрах еще идет один из лидеров новогодней битвы – фильм Игоря Волошина «Буратино» с Александром Петровым в роли Кота Базилио, зрители продолжают обсуждать взбудораживший публику в конце минувшего года сериал «Камбэк» с Петровым же, а у актера на подходе уже новая премьера, причем неожиданная.

За Александром Петровым крепко закрепилась репутация актера блокбастеров, в то время как фильм «Комментируй это» режиссера Юлии Трофимовой, который выйдет в прокат 29 января, – всего лишь камерный ромком. Правда, со звездным составом. Петров играет здесь молодого архитектора, постепенно теряющего и творческий азарт, и то, что называется «счастьем в личной жизни». Брак его трещит по швам, и тогда психолог (Ирина Горбачева) приставляет к семейной паре (в роли жены – Юлия Хлынина) наблюдателя-комментатора (Тихон Жизневский), который будет проговаривать вслух все, что у героев в голове.

В интервью «Ведомостям» актер поделился, чем его заинтересовал сюжет «Комментируй это» и почему ему нравится появление «маленьких» фильмов в карьере. А также рассказал о несостоявшейся роли в «Викинге» и еще одной ближайшей премьере – фильме «Коммерсант» по книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь