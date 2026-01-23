Петров: «Зритель соскучился по драматичным историям»

За Александром Петровым крепко закрепилась репутация актера блокбастеров, в то время как фильм «Комментируй это» режиссера Юлии Трофимовой, который выйдет в прокат 29 января, – всего лишь камерный ромком. Правда, со звездным составом. Петров играет здесь молодого архитектора, постепенно теряющего и творческий азарт, и то, что называется «счастьем в личной жизни». Брак его трещит по швам, и тогда психолог (Ирина Горбачева) приставляет к семейной паре (в роли жены – Юлия Хлынина) наблюдателя-комментатора (Тихон Жизневский), который будет проговаривать вслух все, что у героев в голове.