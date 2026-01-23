Петров: «Зритель соскучился по драматичным историям»

«Зритель соскучился по драматичным историям»Звезда «Полицейского с Рублевки» и трилогии «Лед» о своих знаковых ролях и работе актера «как упражнении»
В кинотеатрах еще идет один из лидеров новогодней битвы – фильм Игоря Волошина «Буратино» с Александром Петровым в роли Кота Базилио, зрители продолжают обсуждать взбудораживший публику в конце минувшего года сериал «Камбэк» с Петровым же, а у актера на подходе уже новая премьера, причем неожиданная.
За Александром Петровым крепко закрепилась репутация актера блокбастеров, в то время как фильм «Комментируй это» режиссера Юлии Трофимовой, который выйдет в прокат 29 января, – всего лишь камерный ромком. Правда, со звездным составом. Петров играет здесь молодого архитектора, постепенно теряющего и творческий азарт, и то, что называется «счастьем в личной жизни». Брак его трещит по швам, и тогда психолог (Ирина Горбачева) приставляет к семейной паре (в роли жены – Юлия Хлынина) наблюдателя-комментатора (Тихон Жизневский), который будет проговаривать вслух все, что у героев в голове.
В интервью «Ведомостям» актер поделился, чем его заинтересовал сюжет «Комментируй это» и почему ему нравится появление «маленьких» фильмов в карьере. А также рассказал о несостоявшейся роли в «Викинге» и еще одной ближайшей премьере – фильме «Коммерсант» по книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».