Юрий Быков: «Времена не выбирают, в них живут и умирают»

«Времена не выбирают, в них живут и умирают»Режиссер «Лихих» и «Метода» о кожаных куртках, внутренних демонах и новом фильме – триллере про альпинистов
Юрий Быков – наверное, уникальный режиссер авторского кино из условного круга «Кинотавра», который, с одной стороны, стабильно раздражает критиков, а с другой – добился почти культового статуса среди зрителей. Более распространена все-таки обратная ситуация. Известность ранних остросоциальных триллеров Быкова – «Майор» (2013 г.) и «Дурак» (2014 г.) – вышла далеко за пределы традиционной аудитории поклонников артхауса, а «Майор» волей обстоятельств даже получил американский ремейк, причем в сериальном формате – «Семь секунд» вышли в 2018 г. на Netflix.
Быков и сам снял на родине сериал, который из сегодняшнего дня кажется одним из предтеч стримингового бума. Первые 16 серий «Метода» показали в эфире «Первого канала» в 2015 г., и этот кровавый, мрачный детектив про охотника на маньяков можно принять за чисто платформенный проект – просто появился он раньше самих платформ. В этом сезоне Юрий Быков вернулся к «Методу» и снял третий сезон (все серии доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»), и его можно считать мягким перезапуском всей франшизы – главный герой Родион Меглин (Константин Хабенский) превратился в ментора команды детективов, и именно новые лица вышли на первый план.
Среди других резонансных премьер режиссера – закончился второй и заключительный сезон масштабного эпоса о 1990-х «Лихие» (все серии – на Okko и Start). И хотя в основе сценария – реальная история дальневосточной ОПГ «Общак», в иные сюжетные ходы сложно поверить. Даже в завязку – егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров) становится киллером и берет в напарники своего сына. Именно глазами Жени мы видим взлет и падение ОПГ. Главного героя сыграли три артиста: в подростковом возрасте – Савелий Кудряшов, в юности – Егор Кенжаметов и совсем взрослого – Евгений Ткачук.
В интервью «Ведомостям» Юрий Быков рассказывает, как пережил 1990-е, почему Меглин из «Метода» – это «грустный клоун» и кого он сыграл как актер в грядущем фантастическом сериале Максима Свешникова «Вегетация». Также режиссер раскрывает подробности про свой новый полный метр – триллер «Вершина» про восхождение на гору.