Юрий Быков: «Времена не выбирают, в них живут и умирают»

Быков и сам снял на родине сериал, который из сегодняшнего дня кажется одним из предтеч стримингового бума. Первые 16 серий «Метода» показали в эфире «Первого канала» в 2015 г., и этот кровавый, мрачный детектив про охотника на маньяков можно принять за чисто платформенный проект – просто появился он раньше самих платформ. В этом сезоне Юрий Быков вернулся к «Методу» и снял третий сезон (все серии доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»), и его можно считать мягким перезапуском всей франшизы – главный герой Родион Меглин (Константин Хабенский) превратился в ментора команды детективов, и именно новые лица вышли на первый план.