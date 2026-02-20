Мариэтта Цигаль-Полищук: «Сыграть Фаину Георгиевну невозможно»

Ее почерк отличает редкое единение глубокой психологической проработки роли, искренности и способности к неожиданным характерным перевоплощениям. В сериале «Раневская» она сыграла судьбу легендарной актрисы от юности в Таганроге до всесоюзной славы, демонстрируя не только бунтарский характер, остроумие, но и уязвимость, бесконечную преданность театру. Ее следовательница Софья в сериале «Дыши» балансирует между профессиональным долгом, законом и справедливостью. Мать юного Дато в фильме «День рождения Сидни Люмета» проживает внутренний конфликт между любовью к сыну и вынужденным предательством.