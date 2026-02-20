Мариэтта Цигаль-Полищук: «Сыграть Фаину Георгиевну невозможно»

«Сыграть Фаину Георгиевну невозможно»Звезда сериалов «Раневская» и «Дыши» о знаковых ролях, знаменитых родителях и собственном пути в профессии
На онлайн-платформах Start и Wink выходит продолжение криминально-семейной многосерийной саги «Дети перемен» Любови Львовой и Сергея Тарамаева. К и без того звездному кастингу проекта в новом сезоне присоединился целый ряд именитых артистов, в их числе Мариэтта Цигаль-Полищук. Ее Настя – родная сестра главной героини, приехавшая выцыганить права на родительский дом.
Ее почерк отличает редкое единение глубокой психологической проработки роли, искренности и способности к неожиданным характерным перевоплощениям. В сериале «Раневская» она сыграла судьбу легендарной актрисы от юности в Таганроге до всесоюзной славы, демонстрируя не только бунтарский характер, остроумие, но и уязвимость, бесконечную преданность театру. Ее следовательница Софья в сериале «Дыши» балансирует между профессиональным долгом, законом и справедливостью. Мать юного Дато в фильме «День рождения Сидни Люмета» проживает внутренний конфликт между любовью к сыну и вынужденным предательством.
В последнее время фильмографию актрисы обогатил целый калейдоскоп разнообразнейших характеров: хозяйка борделя в «Преступлении и наказании», звезда «Кабачка «13 стульев» в политическом сериале «Дорогой Вилли», нянька из дворянского дома в «Семейном счастье» по Толстому. Кажется, режиссеры и продюсеры наконец-то рассмотрели трагикомическое дарование Мариэтты, ее темперамент и харизму, во многом доставшиеся от родителей – мамы, всенародно любимой актрисы Любови Полищук, и папы, художника Сергея Цигаля.
В интервью «Ведомостям» Цигаль-Полищук рассказала о том, как еще в институте научилась «считывать» людей, с какими сложностями столкнулась в работе над ролью Раневской и почему, несмотря на плотный съемочный график, находит время для работы в театре.