Алексей Варламов: «Миф про Эвридику очень правильный»

«Миф про Эвридику очень правильный»Автор «Одсуна» о новой книге про Пушкина, честной ностальгии и реформе премии «Большая книга»
Алексей Варламов, биограф Алексея Толстого и Василия Розанова, работает над новой книгой. Это будет история Александра Сергеевича Пушкина – но «не в стиле ЖЗЛ», сразу оговаривает автор. Помимо нон-фикшена Алексей Варламов, ректор Литинститута и трижды лауреат «Большой книги», известен и благодаря своей прозе. «Мыслящего волка» думал экранизировать Владимир Хотиненко. По мотивам романа «Душа моя Павел» идет популярный спектакль в РАМТе. А последняя на сегодняшний момент книга Варламова с диковинным заглавием «Одсун» («переселение» с чешского) стала одной из самых резонансных новинок последних лет.
Сюжет, задуманный еще в середине 2010-х, читается сегодня даже чересчур актуально. Авторская философия человеческой истории, изложенная в «Одсуне», пессимистична – это броуновское движение в пространстве вечных скитальцев. Каждое поколение изгоняется из рая, и даже если адрес прописки не изменится – близкие люди, отношения, мечты неизбежно останутся позади. Последние полвека – эйфорию перестройки, распад страны, сумасшедшую энергию 1990-х и так вплоть до наших дней – мы проживаем вместе с главным героем, филологом-неудачником Вячеком (от Вячеслава), который пытается обрести почву под ногами и вернуть любимую женщину.
В интервью «Ведомостям» писатель рассуждает, чем похожи и отличны его фикшен и нон-фикшен, какой миф вокруг Пушкина он хотел бы развеять, а также рассказывает, какова доля вымысла в фантасмагорическом эпизоде «Одсуна», где олигарх устраивает «парк советского периода».