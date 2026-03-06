Алексей Варламов: «Миф про Эвридику очень правильный»

Сюжет, задуманный еще в середине 2010-х, читается сегодня даже чересчур актуально. Авторская философия человеческой истории, изложенная в «Одсуне», пессимистична – это броуновское движение в пространстве вечных скитальцев. Каждое поколение изгоняется из рая, и даже если адрес прописки не изменится – близкие люди, отношения, мечты неизбежно останутся позади. Последние полвека – эйфорию перестройки, распад страны, сумасшедшую энергию 1990-х и так вплоть до наших дней – мы проживаем вместе с главным героем, филологом-неудачником Вячеком (от Вячеслава), который пытается обрести почву под ногами и вернуть любимую женщину.