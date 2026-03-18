Джоди Фостер: «Я просто люблю быть настоящей»

«Я просто люблю быть настоящей»Известная актриса в эксклюзивном интервью «Ведомостям» – о ролях и мотивации
Звезда Голливуда и обладательница многочисленных кинонаград Джоди Фостер известна зрителю в первую очередь по главным ролям в таких культовых фильмах, как «Молчание ягнят» и «Таксист». Но помимо актерской деятельности Фостер развивается еще как продюсер и режиссер, в том числе работая над независимым кино. В числе проектов, где она выступала постановщиком, к примеру, эпизоды в таких популярных сериалах, как «Карточный домик» и «Черное зеркало».
Новый актерский проект Фостер – фильм французского режиссера Ребекки Злотовски. В ироничном, стильном и непредсказуемом детективе «Частная жизнь» Фостер перевоплотись в психиатра Лилиан Штайнер. Ее героиня сталкивается со смертью своей пациентки (Вирджини Эфира) и с помощью бывшего мужа (Даниэль Отой) начинает расследовать обстоятельства и причину гибели женщины. Премьера картины прошла на 78-м Каннском кинофестивале, а в российский прокат фильм вышел 19 марта.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Фостер поделилась тем, какие актерские техники она изобрела для себя, чтобы лучше перевоплощаться в своих персонажей, а также рассказала, зачем она занимается продюсированием независимых кинопроектов.