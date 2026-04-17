Евгений Водолазкин: «Через ИИ можно увидеть Бога как творца»

«Через ИИ можно увидеть Бога как творца»Автор «Лавра» о новой книге «Последнее дело майора Чистова», «Коломбо» и петербургских болотах
Евгений Водолазкин постоянно экспериментирует с жанрами. Некоторые книги отражают его научные интересы в древнерусской словесности. «Лавр» до сих пор самая известная его книга – роман-житие. «Оправдание Острова» было летописью-антиутопией. А, к примеру, «Авиатор», недавно получивший экранизацию с Константином Хабенским и Александром Горбатовым, – и вовсе упражнение в научной фантастике: главного героя вводят в криогенный сон в 1920-х и размораживают уже в 1999 г.
В мае в «Редакции Елены Шубиной» выходит новый роман писателя «Последнее дело майора Чистова», и, как прозрачно намекает название, это детектив (предзаказ на книгу уже открыт). Действие происходит в наши дни, завязка сюжета – убийство ученого, занимавшегося исследованиями в области искусственного интеллекта. За расследование берется майор Чистов, чисто петербургский характер – философ в погонах. Его «доктор Ватсон» – лейтенант с писательскими амбициями по фамилии Ведерников.
В интервью «Ведомостям» Водолазкин рассуждает о том, почему богословы нередко писали отличные детективы, и рассказывает, как в работе над книгой ему помогла Татьяна Черниговская, а также делится подробностями о грядущей экранизации «Лавра», которую может снять Эмир Кустурица.