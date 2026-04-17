Евгений Водолазкин: «Через ИИ можно увидеть Бога как творца»

Евгений Водолазкин постоянно экспериментирует с жанрами. Некоторые книги отражают его научные интересы в древнерусской словесности. «Лавр» до сих пор самая известная его книга – роман-житие. «Оправдание Острова» было летописью-антиутопией. А, к примеру, «Авиатор», недавно получивший экранизацию с Константином Хабенским и Александром Горбатовым, – и вовсе упражнение в научной фантастике: главного героя вводят в криогенный сон в 1920-х и размораживают уже в 1999 г.