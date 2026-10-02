Илья Маланин: «Это последний такой вагончик»

«Это последний такой вагончик»Режиссер фильма «Битва моторов» о том, почему в эпоху ИИ важно было успеть сделать классное, но консервативное кино
С 8 октября в прокате стартует фильм «Битва моторов» – один из самых масштабных и амбициозных проектов российского кино за последнее время. Главные роли сыграли Иван Янковский и Юра Борисов, а снял фильм Илья Маланин, пришедший в режиссуру из актерской профессии.
Дебютировав как актер 11 лет назад в «Неуловимых», Маланин сумел, не замыкаясь в одном амплуа, сыграть в дальнейшем самых разных персонажей – от гопников до князей. Среди его работ роли и в современных драмах «На районе», «Общага», и в большом историческом кино – «Сердце Пармы», и в находящемся сейчас в постпродакшене фильме «Королева Анна» Алексея Сидорова.
«Битва моторов» – это история о том, как журналист и фанат автомобилестроения Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев в 1912 г. участвуют на изобретенной ими машине «Руссо-Балт» в знаменитом Ралли Монако. И входят в число победителей.
В интервью «Ведомостям» Маланин объясняет, почему он считает, что у актерского существования есть финал, а также рассказывает, как благодаря пюре с котлетой и пиву окончательно определился с распределением ролей между Борисовым и Янковским и насколько близки к реальности события, изложенные в «Битве моторов».