Илья Маланин: «Это последний такой вагончик»

Дебютировав как актер 11 лет назад в «Неуловимых», Маланин сумел, не замыкаясь в одном амплуа, сыграть в дальнейшем самых разных персонажей – от гопников до князей. Среди его работ роли и в современных драмах «На районе», «Общага», и в большом историческом кино – «Сердце Пармы», и в находящемся сейчас в постпродакшене фильме «Королева Анна» Алексея Сидорова.