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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Илья Маланин: «Это последний такой вагончик»

Режиссер фильма «Битва моторов» о том, почему в эпоху ИИ важно было успеть сделать классное, но консервативное кино
Лариса Юсипова
Режиссер Илья Маланин
Режиссер Илья Маланин / Максим Стулов / Ведомости

С 8 октября в прокате стартует фильм «Битва моторов» – один из самых масштабных и амбициозных проектов российского кино за последнее время. Главные роли сыграли Иван Янковский и Юра Борисов, а снял фильм Илья Маланин, пришедший в режиссуру из актерской профессии.

Дебютировав как актер 11 лет назад в «Неуловимых», Маланин сумел, не замыкаясь в одном амплуа, сыграть в дальнейшем самых разных персонажей – от гопников до князей. Среди его работ роли и в современных драмах «На районе», «Общага», и в большом историческом кино – «Сердце Пармы», и в находящемся сейчас в постпродакшене фильме «Королева Анна» Алексея Сидорова.

«Битва моторов» – это история о том, как журналист и фанат автомобилестроения Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев в 1912 г. участвуют на изобретенной ими машине «Руссо-Балт» в знаменитом Ралли Монако. И входят в число победителей.

В интервью «Ведомостям» Маланин объясняет, почему он считает, что у актерского существования есть финал, а также рассказывает, как благодаря пюре с котлетой и пиву окончательно определился с распределением ролей между Борисовым и Янковским и насколько близки к реальности события, изложенные в «Битве моторов».

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