«Играем Шекспира»: бенефис для кукольного племени

«Играем Шекспира»: бенефис для кукольного племениШесть великих пьес за 80 минут в новой постановке Театра кукол им. С. В. Образцова
«Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» (и кое-что еще) уместились в новом спектакле Театра кукол им. С. В. Образцова «Играем Шекспира». Название выбрано не случайно: спектакль выстроен на приеме театра в театре, на игре в игру. Пока публика занимает места, в черном кабинете сцены (черные кулисы и задник) уже ходят актеры в роли... самих себя. Перебрасываясь остроумными репликами, они метут пол, фехтуют, повторяют слова.
Эта обыкновенно недоступная зрителю закулисная жизнь – тот фоновый сюжет, из которого один за другим как бы выталкиваются сольные и парные эпизоды. Отрывки из шекспировских пьес будто разыгрываются в ходе репетиций. Текст сочится афоризмами, каламбурами, аллюзиями и цитатами. Его автор – сценарист, драматург Сергей Плотов, известный многими телевизионными, эстрадными, театральными проектами, среди которых сериал «Моя прекрасная няня», «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» в «Мастерской Петра Фоменко» и др.