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«Играем Шекспира»: бенефис для кукольного племени

Шесть великих пьес за 80 минут в новой постановке Театра кукол им. С. В. Образцова
Ксения Стольная , критик

«Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» (и кое-что еще) уместились в новом спектакле Театра кукол им. С. В. Образцова «Играем Шекспира». Название выбрано не случайно: спектакль выстроен на приеме театра в театре, на игре в игру. Пока публика занимает места, в черном кабинете сцены (черные кулисы и задник) уже ходят актеры в роли... самих себя. Перебрасываясь остроумными репликами, они метут пол, фехтуют, повторяют слова.

Эта обыкновенно недоступная зрителю закулисная жизнь – тот фоновый сюжет, из которого один за другим как бы выталкиваются сольные и парные эпизоды. Отрывки из шекспировских пьес будто разыгрываются в ходе репетиций. Текст сочится афоризмами, каламбурами, аллюзиями и цитатами. Его автор – сценарист, драматург Сергей Плотов, известный многими телевизионными, эстрадными, театральными проектами, среди которых сериал «Моя прекрасная няня», «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» в «Мастерской Петра Фоменко» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных