«Играем Шекспира»: бенефис для кукольного племени

«Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» (и кое-что еще) уместились в новом спектакле Театра кукол им. С. В. Образцова «Играем Шекспира». Название выбрано не случайно: спектакль выстроен на приеме театра в театре, на игре в игру. Пока публика занимает места, в черном кабинете сцены (черные кулисы и задник) уже ходят актеры в роли... самих себя. Перебрасываясь остроумными репликами, они метут пол, фехтуют, повторяют слова.