Местные сорта винограда и открытие новых регионов – в числе главных трендов наступающего года

Местные сорта винограда и открытие новых регионов – в числе главных трендов наступающего годаО развитии индустрии «Ведомостям» рассказала эксперт Влада Лесниченко
2023 год откроет вино из новых регионов, в том числе и российских. В России собрали очень большой урожай винограда, который превышает прошлогодний примерно на 20-25% – порядка 800 000 т, сообщил директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович на заседании экспертного клуба Национального рекламного форума в Москве 29 декабря.
По итогам 2022 г. российские производители «подвинут» импортные вина и получат 55% российской полки по тихому вину и до 70% - по игристым, считает он (цитата по «Финам»).
В последние годы на российском рынке начало развиваться такое перспективное направление, как производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Потребителю всегда было интересно, где и как произведено вино. Об этом «Ведомостям» рассказала винный эксперт Влада Лесниченко.
Сегодня активно развивается Ставрополье, Волгоградская область и скоро можно будет пробовать вино даже из Подмосковья, которое пока доступно только на выставках, говорит Лесниченко.
Она отметила, что уже сегодня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области делают интересные игристые вина классическим методом. И если вы любите шампанское (вино из французского региона Шампань), но никогда раньше не пили российскую игристую классику, то в новогодние дни можно открыть для себя российское вино.
«Иногда простое супермаркетное шампанское получается гораздо хуже классических игристых, созданных в России, – отмечает Лесниченко. – Поэтому, в принципе, если вы любите Шампань и никогда не пили российское игристое, сейчас самое время его попробовать». И в Крыму, и в Краснодарском крае, и даже в Ростовской области делают замечательные игристые вина классическим методом, говорит эксперт.
К тому же еще одна тенденция наступающего года – обращение к местным сортам винограда.
Подробнее об основных стилях производства игристого, винных бокалах, хранении, подаче вина и его гастрономическом сопровождении – в видеопроекте «Ведомостей».