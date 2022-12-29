Газета
Стиль жизни

Местные сорта винограда и открытие новых регионов – в числе главных трендов наступающего года

О развитии индустрии «Ведомостям» рассказала эксперт Влада Лесниченко
Ведомости

2023 год откроет вино из новых регионов, в том числе и российских. В России собрали очень большой урожай винограда, который превышает прошлогодний примерно на 20-25% – порядка 800 000 т, сообщил директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович на заседании экспертного клуба Национального рекламного форума в Москве 29 декабря.

По итогам 2022 г. российские производители «подвинут» импортные вина и получат 55% российской полки по тихому вину и до 70% - по игристым, считает он (цитата по «Финам»).

В последние годы на российском рынке начало развиваться такое перспективное направление, как производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Потребителю всегда было интересно, где и как произведено вино. Об этом «Ведомостям» рассказала винный эксперт Влада Лесниченко.

Сегодня активно развивается Ставрополье, Волгоградская область и скоро можно будет пробовать вино даже из Подмосковья, которое пока доступно только на выставках, говорит Лесниченко.

Она отметила, что уже сегодня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области делают интересные игристые вина классическим методом. И если вы любите шампанское (вино из французского региона Шампань), но никогда раньше не пили российскую игристую классику, то в новогодние дни можно открыть для себя российское вино.

«Иногда простое супермаркетное шампанское получается гораздо хуже классических игристых, созданных в России, – отмечает Лесниченко. – Поэтому, в принципе, если вы любите Шампань и никогда не пили российское игристое, сейчас самое время его попробовать». И в Крыму, и в Краснодарском крае, и даже в Ростовской области делают замечательные игристые вина классическим методом, говорит эксперт.

К тому же еще одна тенденция наступающего года – обращение к местным сортам винограда.

Подробнее об основных стилях производства игристого, винных бокалах, хранении, подаче вина и его гастрономическом сопровождении – в видеопроекте «Ведомостей».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных