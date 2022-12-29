Местные сорта винограда и открытие новых регионов – в числе главных трендов наступающего года

Она отметила, что уже сегодня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области делают интересные игристые вина классическим методом. И если вы любите шампанское (вино из французского региона Шампань), но никогда раньше не пили российскую игристую классику, то в новогодние дни можно открыть для себя российское вино.