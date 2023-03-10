«Параллельные вселенные»: символизм Млечного Пути

Визуальный эпиграф к выставке – дань уважения художникам-нонконформистам, объединяющим мотивом в творчестве которых в той или иной мере стал абстракционизм. Экспозиция в Русском музее объединила 220 работ 36 художников, мастеров андеграунда 1960–1980-х гг. Это живопись, графика и скульптура из собрания московского коллекционера Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева). В том числе произведения Анатолия Зверева, Евгения Михнова-Войтенко, Петра Беленка, Оскара Рабина, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного и многих других.