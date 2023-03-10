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«Параллельные вселенные»: символизм Млечного Пути

Мир официального искусства и космос советского андеграунда встретились на выставке в Русском музее
Галина Столярова , критик

Параллельные прямые не пересекаются? Этой всем известной геометрической аксиоме уверенно возражает медиаинсталляция Платона Инфанте, предваряющая начало экспозиции «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту». На наших глазах параллельные прямые изгибаются, пересекаются, сплетаются в клубок, образуют причудливые узоры.

Визуальный эпиграф к выставке – дань уважения художникам-нонконформистам, объединяющим мотивом в творчестве которых в той или иной мере стал абстракционизм. Экспозиция в Русском музее объединила 220 работ 36 художников, мастеров андеграунда 1960–1980-х гг. Это живопись, графика и скульптура из собрания московского коллекционера Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева). В том числе произведения Анатолия Зверева, Евгения Михнова-Войтенко, Петра Беленка, Оскара Рабина, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного и многих других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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